NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈雙軌訓練各取所長　打造技職達人F奶辣模被跨騎　10秒按摩片曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

地方萬花筒》影／2018屈原文化節~端午活動

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/06 22:52
▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）
▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

今年端午節為6月18日，彰化市公所將於當天在寶里內的彰化景觀公園隆重舉辦「2018 屈原文化節~端午」活動，彰化市公所 6 日在介壽生活館舉辦屈原文化節活動暖場會，彰化市大竹國小兒童歌仔戲團學生吟詩並表演歌仔戲，為 2018 屈原文化節揭開活動序幕。


▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

市長邱建富表示，當天活動內容豐富多元，有陸上龍舟親子 DIY   創作、大竹國小小朋友的吟詩及歌仔戲表演、立蛋、肉粽品嚐、祭拜屈原儀式等，透過此次多元活動的內容，展現彰化市新活力並開創更多元的藝文特色。


▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

彰化市寶里有個獨特的屈家村，居住 30 餘戶、近百位的屈原後代，另還有立廟供奉屈原神像的「泰和宮」。 2012 年，湖北省宜昌市秭歸縣致贈屈原銅像落腳在彰化市景觀公園，銅像的材質為黃銅，高 1.8 公尺、重 253 公斤，是按照秭歸屈原祠屈原銅像比例縮小製作而成。


▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

大竹國小的兒童歌仔戲團成立於 2013 年，在校長柯文吉大力支持與專業社群教師指導下，開辦得有聲有色。團隊教師陳盈菁、謝金色老師始終堅持創作自己母語歌仔戲劇本，並結合知名歌仔戲藝術家李靜芳老師專業指導身段唱腔，小朋友演出可圈可點，曾經以【媽祖護海洋】榮獲 105 年全國環保戲劇比賽第一名，在地方社區推廣也常受邀母語與傳統藝術等表演。


▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

此次活動另精心安排了親子 DIY 創作活動，是以龍舟的延伸創作，陸上龍舟製作完成後，可當多功能置物盒使用；而立蛋活動更是需要耐心、細心及平衡感，據聞若在端午節中午能把生雞蛋直立起來，來年便會鴻運當頭。


▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

邱建富期許，透過屈原文化節的活動，讓父母親與子女、祖父母與孫子一同創作作品，不僅可藉此促進親子關係的和諧，進而享受親子間的天倫之樂，同時在歡樂的氣氛中，透過多元而寓教於樂的活動，更進一步深入瞭解端午節的文化內涵。

關鍵字屈原文化節龍舟端午節大竹國小歌仔戲立蛋
高市海洋局　辦理漁港安全維護訓練蘇貞昌展現高人氣

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan