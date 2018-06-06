地方萬花筒》影／2018屈原文化節~端午活動

今年端午節為6月18日，彰化市公所將於當天在寶 廍 里內的彰化景觀公園隆重舉辦「2018 屈原文化節~端午」活動，彰化市公所 6 日在介壽生活館舉辦屈原文化節活動暖場會，彰化市大竹國小兒童歌仔戲團學生吟詩並表演歌仔戲，為 2018 屈原文化節揭開活動序幕。

市長邱建富表示，當天活動內容豐富多元，有陸上龍舟親子 DIY 創作、大竹國小小朋友的吟詩及歌仔戲表演、立蛋、肉粽品嚐、祭拜屈原儀式等，透過此次多元活動的內容，展現彰化市新活力並開創更多元的藝文特色。



▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

彰化市寶廍里有個獨特的屈家村，居住 30 餘戶、近百位的屈原後代，另還有立廟供奉屈原神像的「泰和宮」。 2012 年，湖北省宜昌市秭歸縣致贈屈原銅像落腳在彰化市景觀公園，銅像的材質為黃銅，高 1.8 公尺、重 253 公斤，是按照秭歸屈原祠屈原銅像比例縮小製作而成。



▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

大竹國小的兒童歌仔戲團成立於 2013 年，在校長柯文吉大力支持與專業社群教師指導下，開辦得有聲有色。團隊教師陳盈菁、謝金色老師始終堅持創作自己母語歌仔戲劇本，並結合知名歌仔戲藝術家李靜芳老師專業指導身段唱腔，小朋友演出可圈可點，曾經以【媽祖護海洋】榮獲 105 年全國環保戲劇比賽第一名，在地方社區推廣也常受邀母語與傳統藝術等表演。



▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

此次活動另精心安排了親子 DIY 創作活動，是以龍舟的延伸創作，陸上龍舟製作完成後，可當多功能置物盒使用；而立蛋活動更是需要耐心、細心及平衡感，據聞若在端午節中午能把生雞蛋直立起來，來年便會鴻運當頭。



▲彰化市公所舉辦屈原文化節活動暖場，大竹國小小朋友們吟詩與演歌仔戲，為2018屈原文化節揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

邱建富期許，透過屈原文化節的活動，讓父母親與子女、祖父母與孫子一同創作作品，不僅可藉此促進親子關係的和諧，進而享受親子間的天倫之樂，同時在歡樂的氣氛中，透過多元而寓教於樂的活動，更進一步深入瞭解端午節的文化內涵。