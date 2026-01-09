我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管釀酒人隊一再聲稱並未主動推銷這位29歲的王牌投手，但裴洛塔在市場上的詢問度卻居高不下。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊對於密爾瓦基釀酒人隊29歲王牌右投裴洛塔（Freddy Peralta）的興趣早已不是祕密，但隨著冬季補強進入白熱化，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）面臨的挑戰正急遽加劇。根據最新消息，洛杉磯道奇與亞特蘭大勇士兩大強權已正式加入裴洛塔爭奪戰，這對意欲補強先發輪值的洋基隊來說，無疑是最糟糕的競爭對手。儘管釀酒人隊一再聲稱並未主動推銷這位29歲的王牌投手，但裴洛塔在市場上的詢問度卻居高不下。除了洋基外，紐約大都會與波士頓紅襪早已在旁伺機而動。雖然舊金山巨人與休士頓大都會因近期補強動作可能退出競爭，但道奇與勇士的強勢介入，讓這場「裴洛塔大賽」的難度提升到了新的高度。為什麼道奇與勇士最令洋基感到威脅？分析指出，這兩支球隊在交易市場上一向以精明、冷靜著稱。道奇隊擁有全大聯盟最雄厚的農場深度（在MLB Pipeline季中排名高居第1），這意味著他們隨時能拿出洋基無法匹敵的球員組合來換取裴洛塔。此外，這兩支球隊在交易中極少失手，往往能以極低代價換取高效即戰力。對於洋基來說，這不僅是籌碼的對決，更是管理層操作策略的較量。目前洋基唯一具備的微弱優勢，在於道奇、大都會與勇士皆為釀酒人隊在國聯的直接競爭對手。雖然釀酒人總管不會排斥最好的報價，但在同等級籌碼下，將王牌送往美職洋基，會比送往國聯宿敵來得更具合理性。然而，洋基必須付出相應代價。釀酒人隊據傳對洋基頂級大物瓊斯（Spencer Jones）評價極高，但僅憑瓊斯一人恐怕難以打動釀酒人。若凱許曼在談判中過於保留，佩羅塔最終極可能落腳於競爭對手陣中，屆時洋基恐怕只能轉向尋求適應性較差的卡布雷拉（Edward Cabrera）。洋基在這個冬天的動作相對沉寂，若凱許曼能從道奇與勇士手中搶下裴洛塔，不僅能補上輪值缺口，更能一舉扭轉休賽季低迷的氣氛。面對兩大「交易殺手」的夾擊，凱許曼能否展現魄力，將決定洋基2026年球季的競爭高度。