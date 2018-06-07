影／嘉縣英雄聯盟將淨灘救海洋　也一起拯救自己

嘉義縣政府7日上午，由副縣長吳芳銘、秘書長顏旭明與縣政顧問呂文正等化身成英雄聯盟，在縣府舉辦世界海洋日淨灘淨海活動記者會，號召鄉親在6月9日上午一起到布袋港海風長堤以實際行動對抗海洋污染，一起拯救自己及子孫的未來。

嘉義縣政府環保局對海洋受污染的問題感到憂心，近年來積極投入各項海洋污染治理、救援工作，去(106)年成立國內的首支「媽祖環保艦隊」，到目前為止已經成功號召82艘各式船舶加入艦隊行列，每艘船舶出航時，發現海洋垃圾，都會主動打撈攜回岸上，環保局表示，經統計107年第一季已經清除海洋垃圾達1,200件，其中塑膠容器約佔41%為最大宗。