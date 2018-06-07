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影／嘉縣英雄聯盟將淨灘救海洋　也一起拯救自己

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/07 12:07
▲嘉義縣英雄聯盟，一起救海洋生態、救自己。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.07）
▲嘉義縣英雄聯盟，一起救海洋生態、救自己。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.07）

嘉義縣政府7日上午，由副縣長吳芳銘、秘書長顏旭明與縣政顧問呂文正等化身成英雄聯盟，在縣府舉辦世界海洋日淨灘淨海活動記者會，號召鄉親在6月9日上午一起到布袋港海風長堤以實際行動對抗海洋污染，一起拯救自己及子孫的未來。

嘉義縣政府環保局對海洋受污染的問題感到憂心，近年來積極投入各項海洋污染治理、救援工作，去(106)年成立國內的首支「媽祖環保艦隊」，到目前為止已經成功號召82艘各式船舶加入艦隊行列，每艘船舶出航時，發現海洋垃圾，都會主動打撈攜回岸上，環保局表示，經統計107年第一季已經清除海洋垃圾達1,200件，其中塑膠容器約佔41%為最大宗。


▲嘉義縣政府組英雄聯盟，一起為海洋生態盡力。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.07）

吳芳銘表示，近年因人類製造塑膠等垃圾廢棄物不斷流入大海，已經嚴重造成海洋汙染，危害海洋生物健康與生存，經由食物鏈，將會直接威脅到我們人類身體的健康，顯示改善海洋塑膠垃圾問題的迫切性，未來縣府將持續執行海洋垃圾清除作業外，並強化民眾對於海洋保育及海洋垃圾污染改善的認知，希望大家齊心一同對抗海洋污染的危機，。

吳芳銘邀請鄉親6月9日世界海洋日，一起到布袋港海風長堤參與淨灘淨海，看「英雄聯盟：海洋之戰」的環保短劇，當天也將集結30名潛水員淨海、350名環保志工淨灘及40名教師到外傘頂洲海岸環境踏勘，清除海洋垃圾，宣導海洋環境教育，共同為環保及我們自己的未來盡一份心力。

 

關鍵字嘉義縣政府媽祖環保艦隊英雄聯盟海洋污染
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