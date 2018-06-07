Jessie J 巡演開跑　9月來台灣！

以多首金曲造成排行榜骨牌效應，橫掃各大排行榜的Jessie J（潔西J），才剛發行睽違四年的第4張最新概念數位專輯《R.O.S.E.》，日前全球宣傳活動起跑，並強勢回歸展開亞洲巡迴演唱會，台灣也在其中。而Jessie J的首次台灣演唱會《Jessie J The R.O.S.E Tour in Taipei》，將於9月20日在台北南港中信金融園區舉行。

Jessie J已是全英音樂獎的樂評人獎得主，2012受邀倫敦奧運閉幕會上獻唱的她，其實多首知名歌曲早在2011年的首張專輯起就已廣受台灣西洋歌迷所熟悉。包括被李玟重新演繹而再次炒紅的〈Price Tag〉、〈Domino〉，以及富有個性又大聲宣告女權的〈Do It Like A Dude〉、與知名DJ 大衛庫塔（David Guetta）合作的〈Laserlight〉，這些作品不但讓賈斯汀（Justin Timberlake）都說她是「現今世界上最好的歌手」。