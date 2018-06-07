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娛樂

Jessie J 巡演開跑　9月來台灣！

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/07 13:17
▲Jessie J將於今年9月撲台演唱。（圖／中華文創娛樂提供 , 2018.06.06）
▲Jessie J將於今年9月撲台演唱。（圖／中華文創娛樂提供 , 2018.06.06）

以多首金曲造成排行榜骨牌效應，橫掃各大排行榜的Jessie J（潔西J），才剛發行睽違四年的第4張最新概念數位專輯《R.O.S.E.》，日前全球宣傳活動起跑，並強勢回歸展開亞洲巡迴演唱會，台灣也在其中。而Jessie J的首次台灣演唱會《Jessie J The R.O.S.E Tour in Taipei》，將於9月20日在台北南港中信金融園區舉行。

Jessie J已是全英音樂獎的樂評人獎得主，2012受邀倫敦奧運閉幕會上獻唱的她，其實多首知名歌曲早在2011年的首張專輯起就已廣受台灣西洋歌迷所熟悉。包括被李玟重新演繹而再次炒紅的〈Price Tag〉、〈Domino〉，以及富有個性又大聲宣告女權的〈Do It Like A Dude〉、與知名DJ 大衛庫塔（David Guetta）合作的〈Laserlight〉，這些作品不但讓賈斯汀（Justin Timberlake）都說她是「現今世界上最好的歌手」。

外媒更盛譽為碧昂絲、關史蒂芬妮混和紅粉佳人（Beyoncé 、 Gwen Stefani + P!nk）的綜合體。除了超強演唱功力，獨特想法與結合各種曲風的創作能力也反應在她大膽的穿著與造型上。

關鍵字jessie j
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