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伊誕紋砌刻畫　表現原民美學的創藝視界

記者黃玿琮／台中報導2018/06/07 16:34
▲原住民藝術家伊誕．巴瓦瓦隆獨創「紋砌刻畫」藝術表現風格，傳繹文學視野及當代原民藝術美學。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.7）
▲原住民藝術家伊誕．巴瓦瓦隆獨創「紋砌刻畫」藝術表現風格，傳繹文學視野及當代原民藝術美學。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.7）

原住民藝術家伊誕．巴瓦瓦隆以臺灣原生動植物圖像，及部族語彙故事之美，勾勒大地間點線流動的抽象視覺畫面，獨創「紋砌刻畫」藝術表現風格，傳繹文學視野及當代原民藝術美學；伊誕．巴瓦瓦隆作品7日起至7月8日止，在葫蘆墩文化中心展出。

出生於屏東三地門鄉達瓦蘭部落的伊誕．巴瓦瓦隆，承續遺傳數代排灣族藝匠家族，父親為文化部國定傳藝師許坤仲、兄長撒古流是國家文藝獎美術類藝術家，在當代有如教父地位的原住民藝術創作大師。伊誕涉獵文學、圖案設計、版印雕刻、裝置藝術、影像紀錄等領域，並以「紋砌刻畫」聞名藝壇。

伊誕的「紋砌刻畫」發想源於2009年的莫拉克風災後，遭逢劇變百廢待舉，他一面協助部落的重建工作、又值母親過逝的悲慟，激發他藝術創作能量。以排灣族語古傳中venecik意喻文字、線條、圖案及紋路的文化語彙，從本土的生態神學與古老智慧出發，強調「紋」路、疊「砌」、雕「刻」、「畫」色的原生力量；期以創新的藝術書寫形式，引領人們重新學習聽聞大地的呼吸聲，注入災後重建的力量和夢想。

伊誕的創作瑰麗大氣，呈現原住民的古樸神秘色彩，富有詩意及富有強烈生命力。透過排灣族文化符碼「百合花」及眼睛的意象如風流湧動，表現人與萬物、天地的互相觀照閱讀。手工精準刻畫、重複疊砌的同心圓圈或渦旋圖像符碼，則是希望人們省思尊重並友善對待、相互包容生態大地，也摹寫家族彼此心繫相連共渡難關，並鼓勵族人團結並且勇敢無懼的面對災後創傷的深刻寓意。

「思想在走路」系列作品，是伊誕表達排灣人的思想觀點，隱含人曾經走過、現實情境和對未知世界的預測，最終需培養堅實特殊的藝術語彙場域，以更認識自己內心的力量。延伸出細緻紋路的朵朵百合的「天堂花」，原始樸質、簡潔典雅的畫面象徵如同母親的大地孕育出不同生命，充滿馨香之氣與自然大地之聲的天堂想像。

關鍵字葫蘆墩文化中心原住民藝術家伊誕
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