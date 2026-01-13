我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佳諭寫下長文替林妍霏說話。（圖／佳諭Threads@flyflyjanice）

▲林妍霏（如圖）用模仿的方式詆毀李多慧，這才成了大家攻擊她的主因。（圖／STR Network YouTube）

喜劇演員林妍霏日前在脫口秀上模仿韓國啦啦隊女神李多慧說中文的口音，甚至嘲諷地說：「有人類這樣講話的嗎」，還猜測李多慧回到家後就會抽菸、喝酒，被質疑是在醜化李多慧，因此遭到炎上。對此，同樣作為喜劇演員的佳諭11日發文替林妍霏說話，認為批評者根本都在斷章取義，佳諭更直言：「妍霏是個非常優秀的喜劇演員，我親眼見證她把這個段子從零到有，付出了多少努力」。針對林妍霏遭炎上一事，佳諭11日在Threads寫下長文，幫她說話，「我不求網友們到現場看過一次單口喜劇，只想問『你們真的有把整段演出看完嗎？』，更看重啦啦隊女孩」。佳諭認為林妍霏只是用模仿、誇張化的表演方式，來讓觀眾有代入感，「這一切只是為了讓表演更『精準』，這不代表每個選擇都是完美的，」。她認為大家可以覺得林妍霏的段子不好笑，但不應該反過來網路霸凌林妍霏或是對她進行人身攻擊。最後，佳諭強調，台灣單口喜劇圈很小，她認為現在都還敢在台上表演的人都是勇士，同時也稱讚林妍霏是個非常優秀的喜劇演員，「」。該篇貼文曝光後，在Threads上吸引3.6萬人次觀看。不過網友幾乎都不認同佳諭的觀點，理性分析林妍霏對李多慧造成的傷害，認為她在段子中模仿李多慧的口音不是問題。林妍霏表演時還說：「那個影片一看我就知道，那門關起來李多慧是什麼樣子」，然後開始模仿李多慧，做出抽菸、喝酒，甚至大罵髒話的舉動，這就是對李多慧赤裸裸的抹黑、臆測。這場風波持續延燒，目前林妍霏尚未出面回應，李多慧昨日深夜則上傳一段新影片，安慰粉絲她沒有受傷，但也因為此事注意到自己語調的問題，她表示會繼續改進、進步，未來會將口音調整得更加成熟，甚至因此對粉絲喊話：「I’m not cute anymore（我不再可愛了）」。這讓粉絲超級心疼，希望李多慧能做自己就好，不用去迎合別人。