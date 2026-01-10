喜劇演員林妍霏近日在脫口秀上影射韓籍啦啦隊女神李多慧是雙面人，稱她在外對粉絲親切，回到家後應該抽菸、喝酒、罵髒話樣樣來。林妍霏此言一出，立刻引起軒然大波；李多慧的粉絲痛斥她已逾越幽默範疇，李多慧的隊友、味全龍小龍女琪琪也心疼李多慧被造謠，在林妍霏的影片下留言怒罵：「如果對妳來說這也是一種表演的話，那真是有夠無知又低俗！」
林妍霏詆毀李多慧 模仿她抽菸喝酒罵髒話
林妍霏近日的脫口秀演出引起軒然大波，她在台上模仿李多慧跟粉絲說掰掰的影片，先是嘲諷李多慧說中文的口音，狠酸：「有人類這樣講話的嗎？」接著又說自己可以想像的到，門一關上後，李多慧是什麼樣子，她做出抽菸、喝酒的動作，還大飆韓文髒話，影射這是李多慧私下的舉動，瞬間引起粉絲不滿。
李多慧隊友不忍了！琪琪怒轟林妍霏
除此之外，李多慧的隊友琪琪也替她抱不平，在林妍霏的影片下留言：「這種詆毀別人的脫口秀，自以為是精彩演出，殊不知就是在霸凌來台灣工作的善良女孩，並且充滿惡意的歧視。如果對妳來說這也是一種表演的話，那真是有夠無知又低俗」。
琪琪幫李多慧說話，批評林妍霏的脫口秀演出，味全龍球團昨日也發出聲明回應：「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由。每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」
李珠珢廣告也被罵 富邦育樂回應了
此事目前持續延燒，除了李多慧外，同為韓籍的啦啦隊女神李珠珢也同樣被林妍霏模仿，稱她代言的廣告很好笑，如果是蔡英文來拍，一定會造成反效果。李珠珢所屬公司也回應，他們有注意到相關的言論，但不願隨之起舞，感謝各界的關心，「希望外界能尊重所有啦啦隊員的職業及應援表演工作」。
林妍霏IG被灌爆 網狂問：有要道歉嗎
林妍霏目前還未將相關影片下架，IG持續遭網友湧入痛罵，「這樣也可以上脫口秀我才比較訝異」、「所以有要道歉嗎」、「為難女生自己的永遠都是女生，然後還自以為幽默才更可悲」、「完全沒有笑點，只有無盡的嘲諷」、「可以不要嘲笑努力學中文的外國人口音、語法嗎？這不叫幽默」。
影片來源：STR Network YouTube
林妍霏IG被灌爆 網狂問：有要道歉嗎
