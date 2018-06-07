整復推拿朝證照化　屏東大學產學合作提供學生第二專長

國立屏東大學積極開展與國內產業合作，以創造學生更多元的發展。今(7)日上午與中華民國傳統整復師職業工會全國聯合會簽訂合作意向書，提供學生選擇學習第二專長的機會，現場有來自全國各縣市推拿工會理事長示範推拿技巧，屏東大學也是第一所與傳統整復產業進行產學合作的國立大學。
傳統整復推拿是一門古老的智慧，運用手技單純對人體肌肉骨骼施以物理性刺激，以紓解筋骨、消除疲勞為目的，先民在勞動後解決身體不適的方法，直到現在，仍是國人解決身體諸多不適的選項之一。
▲傳統整復推拿運用手技單純對人體肌肉骨骼施以物理性刺激，以紓解筋骨、消除疲勞為目的。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.07）
然國內對於推拿按摩的界定，直到2011年才正式將屬於醫療行為的中醫傷科推拿與非醫療行為的傳統整復推拿兩者區分，更將衛福部定為中央目的事業主管機關，也能到各縣市政府做營業登記。
在蘇震清立委積極奔走及大力促成下，獲得屏東大學古源光校長、中華民國傳統整復推拿師職業工會全國聯合會胡震亞理事長支持，並簽訂產學合作意向書，期望能將民俗調理產業之傳統整復推拿技術技能在屏東弘揚、傳承、創新與發展。
▲國立屏東大學與中華民國傳統整復師職業工會全國聯合會簽訂合作意向書。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.07）
體育學系涂瑞洪主任說，體育系平時就開設運動傷害等相關課程，與傳統整復業結合後，可以讓學生習得更多的整復與推拿等技法，並提供學生實習機會。體育系同學林彥佐及許意欣則說，運動員學會自己處理運動傷害，具備照護自己身體的能力，不僅可延長運動壽命，也能有更好的成績表現。
胡震亞理事長說，傳統整復業正朝向技術士檢定的方向發展，衛福部和勞動部正在做最後階段規範的確認，包括教育訓練的流程、證照考試的規範等，預計明年底或後年初，技術士檢定就會開跑，民俗調理與傳統文化的傳承及弘揚，若能結合高等教育，無論在學術發展、人才培養及從業人員素質的提升，都有很大的助益。