整復推拿朝證照化　屏東大學產學合作提供學生第二專長

國立屏東大學積極開展與國內產業合作，以創造學生更多元的發展。今(7)日上午與中華民國傳統整復師職業工會全國聯合會簽訂合作意向書，提供學生選擇學習第二專長的機會，現場有來自全國各縣市推拿工會理事長示範推拿技巧，屏東大學也是第一所與傳統整復產業進行產學合作的國立大學。

傳統整復推拿是一門古老的智慧，運用手技單純對人體肌肉骨骼施以物理性刺激，以紓解筋骨、消除疲勞為目的，先民在勞動後解決身體不適的方法，直到現在，仍是國人解決身體諸多不適的選項之一。



▲傳統整復推拿運用手技單純對人體肌肉骨骼施以物理性刺激，以紓解筋骨、消除疲勞為目的。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.07）