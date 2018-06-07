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肉製品、鮮蔬果、活植物　高雄關提醒民眾禁帶入境台灣

記者黃守作／高雄報導2018/06/07 18:20
▲財政部關務署高雄關提醒民眾禁帶肉製品、鮮蔬果、活植物等入境台灣。(圖／記者黃守作攝，2018.06.07)
▲財政部關務署高雄關提醒民眾禁帶肉製品、鮮蔬果、活植物等入境台灣。(圖／記者黃守作攝，2018.06.07)

財政部關務署高雄關關務長陳金標於今(7)日呼籲民眾出國旅遊，入境台灣時，禁帶肉製品、鮮蔬果、活植物等，若不慎攜帶入境，應主動向海關申報或投入農畜產品棄置箱，如未申報或未申請檢疫，一經查獲，最高可處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請民眾勿以身試法。

關務署高雄關關務長陳金標表示，近來國人出國度假，進出國門頻繁，在目睹國外特殊新奇之植物及鮮果，想引入國內栽種繁殖或餽贈親朋好友，或旅居國內的外籍人士及來台灣工作的外籍勞工，於入境時攜帶其家鄉之蔬果及肉製品，若擅自輸入上述貨品，將增加外來病蟲入侵的機會(荔枝椿象之入侵即是1例)，進而危害國內農業生態安全。


▲高雄關呼籲民眾出國旅遊，入境台灣時，勿攜帶超量菸品入境。(圖／記者黃守作攝，2018.06.07)

陳金標關務長指出，由於菸稅調漲，屢有旅客攜帶超量菸品入境，該關重申，依據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法規定，每人可攜入免稅菸品為捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅(但以年滿20歲成年旅客為限)，每人最多可攜入限量菸品為捲菸1千支或雪茄125支或菸絲5磅，若攜帶超過免稅數量時，應主動至海關紅線檯辦理通關，未依規定申報者，依菸酒管理法第45條第4項規定超過免稅數量之菸品由海關沒入，並由海關分別按每條捲菸處500元、每25支雪茄處4千元及每磅菸絲處3千元等罰鍰，該關籲請民眾入境要多加留意，主動誠實申報，才能快樂通關。


▲高雄關提醒民眾入出境勿攜帶超量洗錢防制物品入境。(圖／記者黃守作攝，2018.06.07)

陳金標關務長並指出，我國自去(106)年6月28日起洗錢防制新法實施迄今，仍有民眾不諳法令規定，入出境攜帶超量洗錢防制物品，未向海關申報而被沒入或罰鍰，應先行查詢洗錢防制法相關規定，以保障自身權益。

關鍵字關務署高雄關洗錢
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