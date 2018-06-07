肉製品、鮮蔬果、活植物　高雄關提醒民眾禁帶入境台灣

財政部關務署高雄關關務長陳金標於今(7)日呼籲民眾出國旅遊，入境台灣時，禁帶肉製品、鮮蔬果、活植物等，若不慎攜帶入境，應主動向海關申報或投入農畜產品棄置箱，如未申報或未申請檢疫，一經查獲，最高可處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請民眾勿以身試法。

關務署高雄關關務長陳金標表示，近來國人出國度假，進出國門頻繁，在目睹國外特殊新奇之植物及鮮果，想引入國內栽種繁殖或餽贈親朋好友，或旅居國內的外籍人士及來台灣工作的外籍勞工，於入境時攜帶其家鄉之蔬果及肉製品，若擅自輸入上述貨品，將增加外來病蟲入侵的機會(荔枝椿象之入侵即是1例)，進而危害國內農業生態安全。