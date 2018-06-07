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不懼鬼月搶婚宴商機　飯店推買十送一優惠

記者陳致宇／台北報導2018/06/07 18:17
▲華人傳統習俗中，舉辦婚宴會避開農曆 7 月，飯店業者於此期間推出促銷專案，盼吸引自主性較強的年輕族群上門。（圖／故宮晶華）
▲華人傳統習俗中，舉辦婚宴會避開農曆 7 月，飯店業者於此期間推出促銷專案，盼吸引自主性較強的年輕族群上門。（圖／故宮晶華）

華人傳統習俗中，舉辦婚宴會避開農曆 7 月，飯店業者於此期間推出促銷專案，盼吸引自主性較強的年輕族群上門，同時整合飯店內商場珠寶、婚紗品牌資源，提供一站式婚宴服務。另有業者觀察，婚禮宴客逐漸有朝向少桌數的趨勢，主打最低 10 桌可以開席宴客，還可享有新婚好禮。


▲故宮晶華於傳統上被視為不宜嫁娶的農曆七月，推出買十桌送一桌的優惠。（圖／故宮晶華）

故宮晶華表示，目前新人結婚的年齡約為 27 到 35 歲，具備經濟自主力，更能掌握婚宴籌備的主導權，對於婚禮的日期、舉辦的地點以及形式都不再拘泥傳統，為此於傳統上被視為不宜嫁娶的農曆七月，推出買十桌送一桌優惠，期望以相同高品質的軟硬體規格、更加平易近人的價格，炒熱婚宴市場買氣。


▲台北晶華酒店即日起正式對外公開全新 Wedding Salon 。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）


▲整合館內麗晶精品各大品牌及飯店餐飲，讓新人可以享受一站式的婚禮企畫服務。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.07）

同集團的台北晶華酒店即日起正式對外公開全新 Wedding Salon ，整合館內麗晶精品各大品牌及飯店餐飲，讓新人可以享受一站式的婚禮企畫服務，即日起至 6 月 17 日下訂可獲得「好禮三重送」以及「精品升等」， 7 月、 8 月指定日期另有滿 15 桌額外加贈 1 萬元購物金優惠。


▲頤品大飯店推出「佛系小桌數婚宴專案」，桌價約萬元起跳，最低 10 桌可以開席宴客，還可享有新婚好禮。（圖／雲朗觀光）

頤品大飯店則是搶攻 6 月新娘商機，於 6 月 10 日舉辦婚禮市集活動，由米其林三星餐廳頤宮團隊打造全台最大室內甜點花園，並串連婚紗攝影、喜餅、文創型及手作型婚禮服務廠商共 40 個婚禮相關品牌設展。根據業者觀察，台灣婚宴開席桌數有著越來越少的趨勢，同時推出「佛系小桌數婚宴專案」，桌價約萬元起跳，最低 10 桌可以開席宴客，還可享有新婚好禮。


▲充滿中國古色古香風格的圓山飯店，今年推出充滿歐式風情的戶外婚宴專案。（圖／圓山飯店）

至於充滿中國古色古香風格的圓山飯店，今年則推出充滿歐式風情的戶外婚宴專案，桌價 10,800 元起，訂購 10 桌以上即可享戶外證婚儀式，內含浪漫婚禮花亭、 50 人份茶點、雞尾酒。新人可以選擇全程在花園、池畔舉行西式證婚及宴客 Party ，或在戶外舉行證婚儀式後到室內宴會廳宴客。

關鍵字婚宴飯店圓山晶華優惠頤品鬼月
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