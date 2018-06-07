NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈端午粽子比創意　媽媽味肉粽不退燒暴打親生兒　狠母嗆：天經地義8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／端午佳節賞龍舟　返鄉出遊搭乘公共運輸好康優惠多

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/07 20:42
▲端午節連假將至，公路總局將於6月15日至19日啟動端午節連續假期旅客疏運計畫，歡迎民眾多加利用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）
▲端午節連假將至，公路總局將於6月15日至19日啟動端午節連續假期旅客疏運計畫，歡迎民眾多加利用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

端午節連假將至，為鼓勵民眾搭乘公共運輸工具，紓解連假期間交通壅塞的情形，交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站，將於6月15日至19日啟動端午節連續假期旅客疏運計畫，以滿足民眾搭車需求，達成旅客疏運任務。


▲端午節連假將至，公路總局將於6月15日至19日啟動端午節連續假期旅客疏運計畫，歡迎民眾多加利用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

公路總局也推出搭乘客運的多項優惠措施，從6月15日0時起至18日24時止，只要搭乘交通部核定86條超過100公里的國道客運路線，即可享有全票平均85折優惠票價、所有國道客運與臺鐵轉乘在地客運1段票(或基本里程)免費，及搭乘臺灣好行32條公路客運路線半價優惠，歡迎民眾多加利用。


▲端午節連假將至，公路總局將於6月15日至19日啟動端午節連續假期旅客疏運計畫，歡迎民眾多加利用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

彰化監理站站長王顯文表示，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，將不定期會同警方進行路檢聯稽攔查勤務，對於駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等各項違規項目加強稽查，並派員至各客運公司場站稽查疏運成效，協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能並加強客運場站安全維護，滿足民眾返鄉出遊的交通需求，讓所有旅客都能平安、順利返家。


▲端午節連假將至，公路總局將於6月15日至19日啟動端午節連續假期旅客疏運計畫，歡迎民眾多加利用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

王顯文說，另外，彰化縣政府於6月1日至19日辦理「2018鹿港慶端陽系列活動」，龍王祭暨龍舟賽活動期間周邊道路將進行管制，欲前往參加活動的鄉親，可多加利用公共運具，活動期間公告管制路段可至鹿港鎮公所網站查詢，或洽彰化監理站查詢。

關鍵字端午節旅客疏運路檢2018鹿港慶端陽國道客運
A7合宜宅污水處理　藍綠打口水戰五行養生彩粽　風味迷人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan