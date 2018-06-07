影／端午佳節賞龍舟　返鄉出遊搭乘公共運輸好康優惠多

端午節連假將至，為鼓勵民眾搭乘公共運輸工具，紓解連假期間交通壅塞的情形，交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站，將於6月15日至19日啟動端午節連續假期旅客疏運計畫，以滿足民眾搭車需求，達成旅客疏運任務。

公路總局也推出搭乘客運的多項優惠措施，從6月15日0時起至18日24時止，只要搭乘交通部核定86條超過100公里的國道客運路線，即可享有全票平均85折優惠票價、所有國道客運與臺鐵轉乘在地客運1段票(或基本里程)免費，及搭乘臺灣好行32條公路客運路線半價優惠，歡迎民眾多加利用。



▲端午節連假將至，公路總局將於6月15日至19日啟動端午節連續假期旅客疏運計畫，歡迎民眾多加利用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

彰化監理站站長王顯文表示，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，將不定期會同警方進行路檢聯稽攔查勤務，對於駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等各項違規項目加強稽查，並派員至各客運公司場站稽查疏運成效，協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能並加強客運場站安全維護，滿足民眾返鄉出遊的交通需求，讓所有旅客都能平安、順利返家。



▲端午節連假將至，公路總局將於6月15日至19日啟動端午節連續假期旅客疏運計畫，歡迎民眾多加利用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.07）

王顯文說，另外，彰化縣政府於6月1日至19日辦理「2018鹿港慶端陽系列活動」，龍王祭暨龍舟賽活動期間周邊道路將進行管制，欲前往參加活動的鄉親，可多加利用公共運具，活動期間公告管制路段可至鹿港鎮公所網站查詢，或洽彰化監理站查詢。