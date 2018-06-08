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慟！5歲女童遭父母虐待致死　死前留言令人心疼不已

國際中心／綜合報導2018/06/08 10:13
▲日本東京發生虐死女童案件， 5 歲蘿莉船戶結愛遭到父親雄大虐待致死，最令人鼻酸的是，女童還一直向父母說對不起。（圖／翻攝自日本雅虎）
▲日本東京發生虐死女童案件， 5 歲蘿莉船戶結愛遭到父親雄大虐待致死，最令人鼻酸的是，女童還一直向父母說對不起。（圖／翻攝自日本雅虎）

日本東京一名名為船戶結愛的 5 歲女童，今（ 2018 ）年 3 月慘遭父母親活活虐待致死，昨（ 7 ）日警方依照「保護責任者遺棄致死罪」，將父親船戶雄大及優里逮捕，只不過令人鼻算的是，就算結愛遭到父母虐待，還是不斷地對父母表示「對不起，請原諒我」，使調查人員心疼不已。


▲父親船戶雄大與母親優里，昨（ 7 ）日遭到警方逮捕。（圖／翻攝自日本雅虎）

根據日本《 TBS 》與《朝日新聞》報導指出，結愛並非是雄大親生女兒，而是優里帶過來的女兒，雄大則與優里育有 1 名男嬰，男嬰與結愛的遭遇大不相同，雄大與優里相當疼愛男嬰，對結愛則是百般虐待。

警方調查指出，雄大今年 1 月搬到東京的目黑區之後，對於結愛採取軟禁的狀態，附近的鄰居根本不知道雄大與優里有一個這麼可愛的女兒，一直以為他們是「一家三口」。

雄大則常常對結愛施暴，也常常不給她吃飯，使得結愛嚴重營養不良；有時結愛還會被雄大體罰，要他在寒冷的冬天，赤腳站在陽台上，造成結愛的雙腳有嚴重的凍傷情況，而優里總是視而不見，導致結愛最後遭到虐待死亡。

最令調查人員鼻酸的是，結愛雖然常常受到父母的虐待，但仍常常寫下：「爸爸和媽媽，就算你們不說，今天我做不來的事，明天我一定會做，所以請原諒我，請原諒我，拜託你們。」

雄大與優里最終都坦承犯行，優里則供稱自己因為害怕虐待結愛的事情會東窗事發，讓自己處於一個危險的狀態，所以才放任雄大不斷虐待結愛。


▲ 5 歲蘿莉船戶結愛與母親優里。（圖／翻攝自日本雅虎）


▲ 5 歲蘿莉船戶結愛。（圖／翻攝自日本雅虎）

關鍵字蘿莉日本女童結愛虐童東京
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