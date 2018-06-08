葫蘆墩慶端陽　16日辦樂FUN端午藝起來

為宣傳「樂FUN端午藝起來」活動，8日在豐原南陽國小以快閃演出。青年音樂家周伯宇演奏出自義大利曠世製琴師Celeste Farotti價值200萬的百年手工名琴，此琴也將於活動當天現場展出。獲得全國錦標賽冠軍及亞洲盃比賽亞軍的南陽國小啦啦隊，展現精準完美的動作，預告下週六豐富精采的節慶活動即將登場。

葫蘆墩文化中心慶祝端陽佳節，將於6月16日週六舉辦「樂FUN端午藝起來」活動，以東西方獻藝舞臺SHOW打造端午的節慶意象；活動中安排特技及拉丁情歌、日本二胡民謠、民歌演唱，屆時歡迎民眾一起前往，享受視覺、聽覺的藝術饗宴。

新象特技劇團以高難度的精采高腳單車特技巡迴全場，受到現場3,000多名師生的熱情歡呼。活動當天將帶來迅捷如電腦3D動畫的「極限立方」，由來自俄羅斯的臺灣女婿演出。還有高空疊椅倒立的「雲中頂」，及揉合柔術舞蹈與經典雜技、最受歡迎的驚險「蹬技」，呈現柔美與平衡力學的畫面。

葫蘆墩文化中心指出，「樂FUN端午藝起來」活動訂於下週六16日下午3點正式登場，規畫古早童玩市集、文創品展示、手作童玩及樂器體驗。5點暖場表演由南美洲巴拉圭國家吉他名家Roberto Zayas獻唱浪漫奔放的拉丁情歌，讓民眾聆賞獨特的南美音樂風情。

晚間7點重點節目，則安排「新象創意特技劇團」揭開序幕。音樂晚會由日本民謠旅人里地掃透過演奏及臺日語言音樂吟唱，展現二胡的另類音樂風格。接著由「同班同學樂團」古勝中演唱大受好評的「深深思念你」專輯歌曲，及接受民眾即時點歌。

16日當天活動期間，參加闖關及古早味市集、童玩體驗即可集點，獲得免費抽「日本沖繩來回機票」的機會，機會難得，大家千萬不要錯過。活動詳情請上臺中市葫蘆墩文化中心網站http://www.huludun.taichung.gov.tw/查詢。