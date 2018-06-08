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娛樂

AV麻倉憂露褲褲給記者看　遇狂粉要求：我要射進...

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/08 15:39
▲狂粉曾要求要射進麻倉憂裡面。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲狂粉曾要求要射進麻倉憂裡面。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

日本AV女優麻倉憂今（8）日與雪碧一同出席「TRE 台北國際成人展」媒體見面會，麻倉憂非常羨慕雪碧的豪乳，羞說：「大到我不敢看！」而雪碧自爆曾在前男友的D槽見過對方，今見到本人後，認為「立體」多了，讚她非常和藹可親，完全不會擺架子。

兩位女神一上台，先福利大放送，彎腰露出乳溝給攝影師捕捉美照，使現場閃光燈閃不停。而在訪問時，雪碧透露，曾在前男友的電腦D槽看過麻倉憂，發表見到真人的感想，表示她非常和藹、沒有架子，而麻倉憂聽到後，則大讚對方「胸部非常巨大，大我都不敢看」，結果雪碧自爆，因為男友會幫忙按摩，更加碼說，自己都會送跳蛋給對方，撒嬌要求「幫我用」。


▲麻倉憂首次來台。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

麻倉憂曾引退兩次再復出，問起原因，她表示第一次引退是因為當時拍片太受歡迎，工作接不完，為了好好休息才引退，但第二次不算退出，只是想多花時間學習其他東西，在拍片與私人時間上做了調整；她也表示在日本幾乎不會辦活動，所以沒機會能見到粉絲，但網路上的狂粉卻不少，曾看過有人留言表示：「我想射進妳裡面！」讓她超傻眼，默默心想「你哪位啊？」沒有正面回覆對方訊息。

其實麻倉憂有雙讓人稱羨的美腿，當問起「若男生盯著妳的腿看，妳會怎麼化解尷尬？」她竟然表示，會刻意做交叉腿的動作，故意露出小褲褲給對方看，說完也現場示範給媒體捕捉畫面，場面相當害羞。 


▲麻倉憂（右）與雪碧。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

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