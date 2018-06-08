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「去高雄旅行　一個人都得」　香港網紅暢談來高體驗

記者許高祥／高雄報導2018/06/08 16:36
▲高觀光局與港台旅遊業者共同推介高雄旅遊。（圖／高觀光局提供 , 2018.06.08）
▲高觀光局與港台旅遊業者共同推介高雄旅遊。（圖／高觀光局提供 , 2018.06.08）

港澳地區為台灣第三大觀光市場，語言互通、地理位置鄰近高雄且航班密集。高雄市政府觀光局今日以廣東話口語「去高雄旅行 一個人都得」為主題，由局長曾姿雯和知名的旅遊暢銷作家郭銘哲Roger，及4位香港網紅－嚴政Wallace Yim、點點Dim Dim、Manson、甜度冰塊等話題人物，偕同高雄市觀光協會榮譽理事長黃金祥、高雄市旅行商業同業公會監事會主席鄭雪玲，以及多位來自旅館、旅行社、伴手禮業者，於香港銅鑼灣世界貿易中心會舉行高雄觀光推廣會，邀請香港媒體記者、旅遊業界參與，積極爭取暑期自由行旅遊客群，期待為高雄觀光創造夏季商機。

曾姿雯表示，今年特地邀請4位在香港擁有廣大粉絲的youtuber，到高雄以大眾運輸方式體驗港澳民眾較少前往的郊區，分別是大樹窯之旅、飛向月世界之旅、上山採茶之旅、2018孤獨星球之旅，將崗山之眼、寶來花賞溫泉公園、橋頭糖廠、田寮月世界、旗山老街、美濃小鎮、大樹舊鐵橋、三和瓦窯、佛陀紀念館等知名人文建築或自然風光一次入鏡，吃遍體驗在地美食、地方生活，透過這次的踩線，希望能將高雄自由行的便利及趣味性行銷出去。本日特別安排現場將影片上架播放，借用Youtuber粉絲力量讓高雄景點立即被看見。


▲局長曾姿雯 (右3)與香港Youtuber和雄好呷作者一同行銷高雄。（圖／高觀光局提供 , 2018.06.08）

針對喜愛文青的港澳客群，曾姿雯特別介紹高雄特色文創手作體驗，包括大社秋意陶、美濃東門窯、鳥松采青窯，觀光局也為這場推介會燒製風格不同的精緻陶杯，作為出席伴手禮贈品，現場搭配甫獲得號稱食品界米其林的ITQI2018國際風味品質二星獎的六龜野蜜紅茶，由華興台灣山茶館劉士輔親自烹茗款待出席業者，希望加深高雄感動外，更期待強化港客對高雄的深度印象。

▲高觀光局提供特色窯燒製陶杯，作為香港推廣會鏈結印記。（圖／高觀光局提供 , 2018.06.08）

推廣會同時安排提出住宿優惠的高雄福華大飯店、君鴻國際酒店、義大皇家酒店等國際觀光飯店業者簡報，各式優惠方案搭配趣味飯店介紹，讓現場參與媒體及香港旅遊業者笑聲不斷。觀光局這次更準備包含:福記鐵蛋、蘇家鹽水鴨、阿囉哈滷味、華一羊奶饅頭、太成肉包、不二家綠豆椪、岡山豆瓣醬、客家擂茶、田寮泥火山雞等高雄知名美食，讓現場的香港媒體記者和觀光業界，聽youtuber的生動解說、嚐美食和茶品，全方位深度感受高雄，進而向香港民眾推薦高雄。

關鍵字台灣觀光youtuber曾姿雯
高雄煉油廠環境教園區　揭牌儀式響應全球健康日　飯店和警方辦捐血

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