金曲「最佳新人」全上場　J.Sheon：比入圍還緊張

「最佳新人獎」入圍者的表演，歷年來都是金曲獎頒獎典禮的焦點之一，「未來ing」更是這次金曲獎強調的主軸概念，頒獎典禮再度安排所有「最佳新人獎」的入圍者一起站上金曲舞台，展現新生代音樂人的能量。

被喻為90後的創作歌手鄭興表示入圍是意料之外，但很開心能和這麼多優秀的音樂人一起入圍，得不得獎好像其次，反而是第一次在這麼多人面前表演更令他緊張，比較想要把歌唱好；入圍四項大獎的茄子蛋主唱阿斌提到，完全不敢想自己會拿下哪座獎，入圍就是最大的肯定，並預告將帶來最精彩的演出；備受矚目的J.Sheon表示比起入圍，站上金曲舞台表演更讓他緊張；李權哲感謝這張作品能受到金曲獎的肯定，以及完成這張專輯的所有夥伴們，並認為平常心做好表演比較重要，相信努力就會有好的結果。



▲鄭興表示入圍是意料之外。（圖／台視提供 , 2018.06.08）



▲茄子蛋入圍金曲4大獎。（圖／台視提供 , 2018.06.08）

實力唱將閻奕格則以「美妙」兩個字形容站上金曲舞台的心情，很感謝能有這個機會展現自己；豎琴創作歌手蘇珮卿則說到：「能在金曲奬盛典上演出覺得倍感榮幸和幸運。」而丁世光對於入圍獎項及擔任表演嘉賓，都感到相當緊張，他也談到當天演出想把舒服的律動和調調分享給大家。



▲閻奕格以「美妙」來形容站上金曲舞台的心情。（圖／台視提供 , 2018.06.08）



▲蘇珮卿表示能在金曲獎上表演非常的榮幸。（圖／台視提供 , 2018.06.08）