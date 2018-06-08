NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈M17掛牌　募資金額縮水30%控兄為家產殺母　結果是她見死不救8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

被問30年「想生小孩？」　黃韻玲坦言想退休了

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/08 17:37
▲黃韻玲提到因為專輯《藍色啤酒海》專輯中的歌詞「我想要生小孩」讓她常常被問是不是想生小孩。（圖／森品釀坊提供 , 2018.06.08）
▲黃韻玲提到因為專輯《藍色啤酒海》專輯中的歌詞「我想要生小孩」讓她常常被問是不是想生小孩。（圖／森品釀坊提供 , 2018.06.08）

黃韻玲今（8）日出席知名酒類品牌活動，該品牌有 130年歷史讓她佩服不已，而她也出道32年，30多年的日子以來，黃韻玲對音樂始終保持高度熱忱，不過她提到，自己也有過想要放棄的念頭。

在音樂的路上，始終都是需要不斷求新、求變，黃韻玲坦言過去曾因為樂壇新世代不斷崛起，萌發過乾脆不做音樂退休的計畫，｢因為工作關係，我每天幾乎都會接觸到新人的創作，有許多讓我覺得很驚喜，有時候聽完會檢視自己是不是跟不上了，也有自暴自棄過，不過那個念頭一閃而逝，因為隔天早上起來又會想通，自己愛的還是音樂，既然這個市場的口味及改變快速，那就自己求『變』吧！」


▲黃韻玲透露曾想要退休，但是因為還是喜歡音樂而作罷。（圖／森品釀坊提供 , 2018.06.08）

這次受邀來品酒會的黃韻玲，對於能夠喝到純正的日本清酒感到非常開心，黃韻玲笑說：「我的第二張專輯就叫做《藍色啤酒海》，因為這張專輯及歌曲，大家都以為我酒量很好很會喝啤酒，而且因為歌詞中寫到『我想要一個小孩』，大家也常好奇，我以為我很想要生小孩，其實那是歌詞意境，是希望你自己是天真無邪的。」黃韻玲還笑說，｢拜這首歌之賜，這兩個問題跟了我30年，幾乎只要每一次唱都會有人問！」

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字黃韻玲
麻倉憂來台　和雪碧一起大喊我想要李佳薇大方認愛　雙方已見過家長

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan