被問30年「想生小孩？」　黃韻玲坦言想退休了

黃韻玲今（8）日出席知名酒類品牌活動，該品牌有 130年歷史讓她佩服不已，而她也出道32年，30多年的日子以來，黃韻玲對音樂始終保持高度熱忱，不過她提到，自己也有過想要放棄的念頭。
在音樂的路上，始終都是需要不斷求新、求變，黃韻玲坦言過去曾因為樂壇新世代不斷崛起，萌發過乾脆不做音樂退休的計畫，｢因為工作關係，我每天幾乎都會接觸到新人的創作，有許多讓我覺得很驚喜，有時候聽完會檢視自己是不是跟不上了，也有自暴自棄過，不過那個念頭一閃而逝，因為隔天早上起來又會想通，自己愛的還是音樂，既然這個市場的口味及改變快速，那就自己求『變』吧！」
▲黃韻玲透露曾想要退休，但是因為還是喜歡音樂而作罷。（圖／森品釀坊提供 , 2018.06.08）
這次受邀來品酒會的黃韻玲，對於能夠喝到純正的日本清酒感到非常開心，黃韻玲笑說：「我的第二張專輯就叫做《藍色啤酒海》，因為這張專輯及歌曲，大家都以為我酒量很好很會喝啤酒，而且因為歌詞中寫到『我想要一個小孩』，大家也常好奇，我以為我很想要生小孩，其實那是歌詞意境，是希望你自己是天真無邪的。」黃韻玲還笑說，｢拜這首歌之賜，這兩個問題跟了我30年，幾乎只要每一次唱都會有人問！」
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