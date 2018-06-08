被問30年「想生小孩？」　黃韻玲坦言想退休了

黃韻玲今（8）日出席知名酒類品牌活動，該品牌有 130年歷史讓她佩服不已，而她也出道32年，30多年的日子以來，黃韻玲對音樂始終保持高度熱忱，不過她提到，自己也有過想要放棄的念頭。

在音樂的路上，始終都是需要不斷求新、求變，黃韻玲坦言過去曾因為樂壇新世代不斷崛起，萌發過乾脆不做音樂退休的計畫，｢因為工作關係，我每天幾乎都會接觸到新人的創作，有許多讓我覺得很驚喜，有時候聽完會檢視自己是不是跟不上了，也有自暴自棄過，不過那個念頭一閃而逝，因為隔天早上起來又會想通，自己愛的還是音樂，既然這個市場的口味及改變快速，那就自己求『變』吧！」