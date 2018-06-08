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「窮人家孩子」當不了網紅？廣告小妹道破真相

生活中心／綜合報導2018/06/08 17:30
▲「窮人家孩子」當不了網紅？廣告小妹道破真相。（圖／翻攝自「廣告小妹」臉書）
▲「窮人家孩子」當不了網紅？廣告小妹道破真相。（圖／翻攝自「廣告小妹」臉書）

隨著社群、直播平台興起，不少人靠著成為「網紅」賺進大把銀兩，不過部落客「廣告小妹」凡槿卻笑稱，網紅可不是人人都能當，想成為網紅還得先擁有本錢，財力具有一定的水準，直言「檯面上的網紅雖不是非富則貴，但至少不窮困，中產階級以上」。

廣告小妹在臉書提到，對於某網紅是富二代的傳言，她一點也不意外，強調「檯面上的網紅雖不是非富則貴，但至少不窮困，中產階級以上」，分析出「美妝類每天穿美美打卡、文青類批評別人不懂生活、圖文類畫圖表示追求夢想最偉大、兩性類寫著風花雪月」，並道破盲點指出「這一切都需要錢好嗎？」

她認為沒錢無法寫「開箱文」，美妝類網紅在成名前大多自掏腰包買商品分享，熬到廠商寄公關品的那一天。此外，沒錢無法培養穿搭美感，笑問「連鞋子都買不起是要怎麼搭配？」透露脫貧之前曾發文寫下自己只有兩雙鞋，一雙冬天穿、一雙夏天穿，不破不會買新的，網友們吃驚之餘，還被一百多人退讚，她無奈的說「怎樣，是沒見過窮困潦倒的部落客喔？」

廣告小妹最後不忘呼籲「請大家別把網紅說的話當真理，不在同一個階級，不是同一個世界」她認為網紅的文字是個人經歷，並非人人適用，且說「請長點判斷力，日子是你在過，不是別人；心靈雞湯人家喝了補身體，你可能喝了會中毒」。

此外，有網友問到「網美」，廣告小妹則回應「我的個人觀察是，家境好的姑娘普遍顏值高，打扮要錢、醫美要錢，就算是天生美人胚子，那也是要基因優良」，並指出「好看的媽媽，往往配的是有錢的爸爸；直播型網美，需要滿滿的自信心，窮人家的孩子不容易達到這項」。

貼文隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「網紅哦？大致分三種 1 ：才藝聰穎過人像小妹 2 ：露奶的我看完就忘了他是誰 3 ：蠢到有剩，無聊想笑笑會去看一下」、「請大家別當腦粉的意思」、「自己的雞湯還是要自己燉啦」、「就愛妳的真實品味人生」、「所以日子是自己要過的，別人怎麼生活、怎麼說話，還是要選擇性過濾的」、「這篇中肯到想斗內 XD 我們正活在假掰當道的世代」。

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