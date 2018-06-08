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金曲專訪／許書豪把每張專輯當最後一張　自認與金曲無關

記者吳雨婕／專訪2018/06/08 19:06
▲許書豪自從金曲「最佳新人」失利後，從此認為金曲獎與他無關。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.07）
▲許書豪自從金曲「最佳新人」失利後，從此認為金曲獎與他無關。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.07）

金曲獎今年邁入第29屆，上個月公布各項獎項的入圍者，「最佳男歌手」一公佈名單，立即引起熱議，有小宇（宋念宇）、李玖哲、陳奕迅、林俊傑，以及許書豪。前4位的名字幾乎可以說是無人不知，但，這位「許書豪」是誰呢？左思右想，這個名字是如此熟悉又是如此陌生。

兩年前的金曲獎上，因為連入圍最佳新人都沒有，許書豪對音樂的熱忱差點也因此跟著消失，一年過去，又一年，他說，對於金曲獎連想都不敢想了，因為那是離自己太遠的事情，沒想到卻在從萬丈波瀾變成心如止水後，驚喜就這樣沒有預告的跌進他的懷裡。


▲許書豪意外自己能入圍金曲「最佳男歌手」。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.07）

入圍第29屆金曲獎的「最佳男歌手」，許書豪表示對於他來說，入圍是驚喜，至於得獎，「不用想那麼多，其他入圍者這麼厲害，我.....又那麼新。」不斷的說著「沒有想太多」，就是因為曾經在兩年前抱持著太大的期待，讓他跌倒的時候也特別痛。

回想起那時的情況，從當街頭藝人，再到發片，許書豪說當時把「最佳新人」當成一個目標，甚至可以說是一根稻草，結果這根稻草卻殘酷的切斷希望，他為此消極許久，直到遇到現在的老闆，重新開始做音樂，但也是從那個時候開始，他再也不期待金曲獎，「它是跟我無關的。」他語氣輕鬆，不過卻能從他的語氣裡聽出，2年前的無奈與迷惘。

人，如果失去一份自己視為珍重的事物，那麼就算從其他地方努力再多，也都是徒勞。


▲許書豪對於能不能得獎，抱持平常心「不敢想太多」。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.07）

許書豪提到，當時如此失落的原因，不僅僅是一個新人期待獎項如此表面的理由，而是他走上這條音樂路，想要有點成績，花了10年的時間去拚。而這10年的努力，卻還是得不到認同。

10年，剛好正是需要一個理由放棄的終點站，抑或是得到一個鼓勵繼續的驛站，要嘛及時回頭，放棄徹底，要嘛不顧一切，衝向前去。

這也是為什麼在2年後，許書豪得知入圍最佳男歌手時那份震撼，不是能用隻字片語能夠去形容，「我聽到入圍的時候，我整個人傻在那邊，我是真的完全沒有想到會是我。」但是自認很ㄍㄧㄥ的他，還是偷偷的把喜悅藏進了心底，因為他不想讓家人擔心，他想給的，是證明自己走的這條音樂路－沒有錯。


▲許書豪聽到入圍時，整個人無法反應過來。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.07）

聽著許書豪的歌，如同他的人，總是給人一種清爽、舒暢的感覺，如同在夏日的艷陽下，喝了一口氣泡飲料般的暢快淋漓，雖然聲線柔和，卻格外的有力道。如今的他，就算入圍了金曲最佳男歌手，他依然繼續完成接下來的日程。

「把每一張專輯當作最後一張，不管有沒有得到認同，至少不要後悔做這一張專輯。」許書豪說，眼裡沒有任何猶豫，決心堅定。


▲許書豪認為不要後悔做這一張專輯，是他最在乎的事情。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.07）

關鍵字許書豪第29屆金曲獎最佳男歌手入圍
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