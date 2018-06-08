圖輯／《海角七號》十週年　演員群感動合體

▲《海角七號》導演魏德聖、演員馬念先（左起）、范逸臣、田中千繪、沛小嵐、馬如龍出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲田中千繪（左起）、導演魏德聖、馬如龍、沛小嵐、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲田中千繪（左起）、導演魏德聖、馬如龍出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲田中千繪（左起）、導演魏德聖、馬如龍出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖、馬如龍、沛小嵐出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲田中千繪出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲沛小嵐、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲田中千繪出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲田中千繪出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖率海角七號演員群參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖率海角七號演員群參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖率海角七號演員群參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖率海角七號演員群參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲田中千繪、導演魏德聖。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖、范逸臣。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖、范逸臣。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）