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娛樂

圖輯／《海角七號》十週年　演員群感動合體

圖輯／記者陳明安攝2018/06/08 19:12

  • ▲《海角七號》導演魏德聖、演員馬念先（左起）、范逸臣、田中千繪、沛小嵐、馬如龍出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲田中千繪（左起）、導演魏德聖、馬如龍、沛小嵐、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲田中千繪（左起）、導演魏德聖、馬如龍出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲田中千繪（左起）、導演魏德聖、馬如龍出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲導演魏德聖、馬如龍、沛小嵐出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲田中千繪出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲沛小嵐、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲田中千繪出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲導演魏德聖出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲田中千繪出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲沛小嵐（左起）、馬如龍、田中千繪、導演魏德聖、范逸臣、馬念先出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲導演魏德聖率海角七號演員群參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲導演魏德聖率海角七號演員群參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲導演魏德聖率海角七號演員群參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲導演魏德聖率海角七號演員群參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲田中千繪、導演魏德聖。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲導演魏德聖、范逸臣。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲導演魏德聖、范逸臣。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲導演魏德聖。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

  • ▲導演魏德聖。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

導演魏德聖今（8）日率領《海角七號》演員范逸臣、田中千繪、馬念先、馬如龍及沛小嵐出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會，適逢電影十週年，再次看見演員群合體格外感人。魏德聖也被問及先前被報導將斥資百億在台南見「台灣史遊樂園」一事，他僅表示可以上網站看，有很多資訊，反應十分低調。

關鍵字范逸臣田中千繪海角七號台北電影節魏德聖
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