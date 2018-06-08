圖輯／《海角七號》十週年　演員群感動合體

導演魏德聖今（8）日率領《海角七號》演員范逸臣、田中千繪、馬念先、馬如龍及沛小嵐出席《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展開幕記者會，適逢電影十週年，再次看見演員群合體格外感人。魏德聖也被問及先前被報導將斥資百億在台南見「台灣史遊樂園」一事，他僅表示可以上網站看，有很多資訊，反應十分低調。