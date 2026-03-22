3月最後衝刺，就靠咖啡提神！7-11表示，指定精品咖啡買2送2；全家有黑糖粉粿酷繽沙、阿里山極選綜合咖啡買1送1；萊爾富APP寄杯買20送20；星巴克買一送一uniopen卡友周一獨享。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（3月22日至3月28日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月18日至3月22日
◾大杯濃萃美式3杯99元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾特大杯琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵任2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）至3月22日
📍APP｜3月17日至3月24日
◾特大杯厚乳拿鐵買8送6，5.7折（原價85元、特價49元）
◾特大杯濃萃美式買8送6，5.7折（原價65元、特價37元）
◾特大杯濃萃拿鐵買8送4，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯燕麥拿鐵買8送4，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜3月25日至3月31日
◾特大杯美式買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾特大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／檸檬紅買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
🟡全家便利商店
📍門市｜3月20日至22日、27日至29日
◾黑糖粉粿酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜3月20日至3月24日
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍門市｜3月11日至3月31日
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾寒天芭樂檸檬綠買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡星巴克
星巴克買一送一uniopen卡友獨享！3月23日周一當天限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
📍門市｜3月22日、28日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡85度C
周三（3月25日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（3月27日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜3月18日至3月22日
◾大杯濃萃美式3杯99元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾特大杯琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵任2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）至3月22日
📍APP｜3月17日至3月24日
◾特大杯厚乳拿鐵買8送6，5.7折（原價85元、特價49元）
◾特大杯濃萃美式買8送6，5.7折（原價65元、特價37元）
◾特大杯濃萃拿鐵買8送4，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯燕麥拿鐵買8送4，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯美式買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾特大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／檸檬紅買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
📍門市｜3月20日至22日、27日至29日
◾黑糖粉粿酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾寒天芭樂檸檬綠買1送1，5折（原價65元、特價33元）
星巴克買一送一uniopen卡友獨享！3月23日周一當天限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
周三（3月25日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（3月27日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。