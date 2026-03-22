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▲《逐玉》大結局遭洩露。（圖／翻攝自微博）

張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》熱播中，21日更新到第30集，未料網路上疑似出現後面10集的盜版內容，「逐玉洩漏」也登上微博熱搜，許多劇迷為了支持製作方以及演員，呼籲大家別點不明連結。《逐玉》是今年爆款陸劇，根據大陸相關平台統計，截至3月16日，該劇周累計播放量達7.5億次，全劇共40集，目前更新到第30集，田曦薇飾演的「樊長玉」和武安侯謝征（張凌赫 飾）一同上陣殺敵，情愛、戰場，以及多年前錦州慘案的真相就要水落石出。沒想到此時網路上出現未播的31到40集內容，包含大結局劇情，部分洩漏文件還標注了「宣傳用正片視音頻」，還帶有愛奇藝的浮水印，疑似製作或審核環節疏失，將原片流出，不過目前官方尚未說明，讓許多劇迷炸鍋，紛紛抵制不明連結，「拜託支持正版，都追這麼久了」、「是出現內鬼了？」、「官方為什麼還不抵制一下」。然而，官方微博在事發後還在PO精彩片段，似乎沒有要對大結局被洩漏一事進行處理，這也讓網友叫苦連天，要小編快出來上班，還有人藉此調侃劇組「心態真的很好」。