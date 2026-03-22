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▲鄧凱在劇中對孔雪兒的感情近乎執著。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

▲同一個張凌赫，在不同的導演鏡頭下，帥度差很大。（圖／翻攝自微博）

古裝劇《逐玉》成為今年度最紅的爆款陸劇，除了主演張凌赫、田曦薇受到討論之外，配角鄧凱、孔雪兒的感情線也張力破表，第29集中，鄧凱躺在孔雪兒腿上，孔雪兒從上方往下吻，兩人的嘴唇交纏在一起，透過幕簾和光影的設計，畫面性張力爆棚，不只是這一幕，該劇有許多名場面，都出自導演曾慶傑之手。事實上，曾慶傑是拍短劇出身，擅長用光影構圖，難怪不少網友一看導演名字馬上就懂，為什麼這部片畫面感會這麼勾人。孔雪兒飾演的「俞淺淺」，是皇長孫鄧凱的逃妾，兩人再度相遇後，鄧凱展現出對孔雪兒病態的佔有慾，極致瘋批、強取豪奪與愛而不得，唯獨孔雪兒敢對他叫囂，最新一集中，有宮女拿了蠟燭進房間，曾經被火吻的鄧凱一氣之下要挖掉宮女的眼睛。孔雪兒打了鄧凱一巴掌，鄧凱掐住她的臉，兩人起了爭執，鄧凱在講了一百八十句威脅孔雪兒的話之後，還是乖乖地躺在孔雪兒腿上，對她說出多年前血案的祕密，孔雪兒低頭一吻，鄧凱也熱情回應，兩人的下巴和額頭靠在一起，光影、髮絲的交纏，畫面性張力爆棚。不只是這個場景，張凌赫和田曦薇有許多場景也都是人生高光，有人說《逐玉》根本是悄悄入侵了短劇市場。事實上，《逐玉》的導演曾慶傑正是拍短劇出身，擅長用光影對比製造情緒，他的作品中常出現如大雪、紅綢、細雨、花瓣等意象，這些空鏡頭不只是轉場，更是為了鋪墊角色的心境。曾慶傑也非常會掌控曖昧氛圍，讓親密戲看起來不油膩且有性張力，曾慶傑的作品還有短劇《念念無明》、《招惹》、《虛顏》，古裝長劇《九重紫》也是出自他之手。有網友截圖張凌赫在《寧安如夢》的片段，同一個角度與《逐玉》的對比，笑說，「若不看演員名單，很難相信是同一人，曾導太強了。」不僅如此，還有人開玩笑說《逐玉》爆紅，現在壓力最大的是張凌赫下一檔待播劇《這一秒過火》的導演，畢竟都被拍出這麼多人生鏡頭，觀眾難免會拿放大鏡看他的下一部作品。