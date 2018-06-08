NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈賽格威被打爆　猛獅領先中信兄弟《海角七號》10年後　他們全變啦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

影／《海角七號》10年後　他們全變啦！

記者翁新涵╱台北報導2018/06/08 20:43
▲來看看大家變了多少。（影片／記者陳明安攝，2018.06.08）

台北電影節為了紀念台灣電影奇蹟《海角七號》上映10周年，今（8）日特別在剝皮寮歷史街區戶外廣場，免費放映這部經典作品，記者會上導演魏德聖與演員范逸臣、田中千繪、馬如龍、沛小嵐、馬念先等，全都出席力挺，他們也在現場暢談十年間的改變。

談到這些演員跟十年前有沒有不一樣?魏導說：「就變比較帥比較漂亮比較有性格，大家都沒變啦，我有時候無聊把公司以前的書和照片拿出來看，發覺變最多的都是工作人員，演員幾乎都沒什麼改變，至於我就帥了一點點。」魏導也透露這十年間， 和這群演員常常一起吃飯聊天聚會，因為當年拍攝的時候，大家都是在最不好過的時候，因為這部電影登上高峰，這樣發展出來的革命情感也特別珍惜。

魏德聖也回憶十年前為了讓《海角七號》成為台北電影節的開幕片，用盡心機，因為只要能成為開幕片就可以獲得免費宣傳，但偏偏放映時，聲音出現問題，電影片段已經進行到演唱會場面了，聲音都還沒出來，讓魏德聖差點要站起來大喊停止放映，幸虧當時音效大師杜篤之幫忙找出問題所在：有一個接頭鬆掉了，才讓電影順利放映下去。


▲導演魏德聖率海角七號演員群，參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

導演也坦言，當年為了宣傳《海角七號》看了好幾百遍，後來光是聽到電影音樂就快發瘋，之後有二、三年都沒辦法再重新看這部電影，「真的有點膩了，直到前幾年電視在演才有辦法重新看一遍。」

談到十年間的改變，馬念先笑說：「我眼睛變很差，因為老花眼，現在都要用全焦點鏡片了。」范逸臣則說：「我現在白頭髮變比較多啦。」倒是魏導特別強調范逸臣現在體力變很強，還跑極地馬拉松，范則謙虛表示自己現在有在固定健身。

田中千繪則表示跟十年前比，自己在表演上的層次增加了很多，「我現在回頭看《海角七號》，會想說現在去演會有不一樣的表現，現在對表演的熱情也越來越多了。」馬如龍和沛小嵐則笑稱現在已經變阿公阿嬤了囉，年紀大了工作起來感覺會比較累，幸好二個孫子很可愛。

此外，魏導在現場也提到他想拍「台灣三部曲」和打造類似環球影城的電影遊樂園的百億計畫，他表示自從昨天提出這個百億計畫後，收到很多關注，但目前不管是資金還是其他都還沒有出口，目前都只是他的一種決心宣告，不代表這個計畫已經進入籌備或開拍的狀態，「我只是想給自己一個往前沒有退路的機會，一個輔助自己往前進的力量，未來遊樂園和電影將一起進行，有好消息一定會宣告，這也是我目前唯一的計畫。」至於外傳魏導不接受中資參與這個計畫，他特別澄清不是這麼講，也表示不排除任何可能。

關鍵字海角七號魏德聖台北電影節
《與神2》解析「陰間使者的祕密」

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan