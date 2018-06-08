影／《海角七號》10年後　他們全變啦！

談到這些演員跟十年前有沒有不一樣?魏導說：「就變比較帥比較漂亮比較有性格，大家都沒變啦，我有時候無聊把公司以前的書和照片拿出來看，發覺變最多的都是工作人員，演員幾乎都沒什麼改變，至於我就帥了一點點。」魏導也透露這十年間， 和這群演員常常一起吃飯聊天聚會，因為當年拍攝的時候，大家都是在最不好過的時候，因為這部電影登上高峰，這樣發展出來的革命情感也特別珍惜。

台北電影節為了紀念台灣電影奇蹟《海角七號》上映10周年，今（8）日特別在剝皮寮歷史街區戶外廣場，免費放映這部經典作品，記者會上導演魏德聖與演員范逸臣、田中千繪、馬如龍、沛小嵐、馬念先等，全都出席力挺，他們也在現場暢談十年間的改變。

魏德聖也回憶十年前為了讓《海角七號》成為台北電影節的開幕片，用盡心機，因為只要能成為開幕片就可以獲得免費宣傳，但偏偏放映時，聲音出現問題，電影片段已經進行到演唱會場面了，聲音都還沒出來，讓魏德聖差點要站起來大喊停止放映，幸虧當時音效大師杜篤之幫忙找出問題所在：有一個接頭鬆掉了，才讓電影順利放映下去。



▲導演魏德聖率海角七號演員群，參觀《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）

導演也坦言，當年為了宣傳《海角七號》看了好幾百遍，後來光是聽到電影音樂就快發瘋，之後有二、三年都沒辦法再重新看這部電影，「真的有點膩了，直到前幾年電視在演才有辦法重新看一遍。」

談到十年間的改變，馬念先笑說：「我眼睛變很差，因為老花眼，現在都要用全焦點鏡片了。」范逸臣則說：「我現在白頭髮變比較多啦。」倒是魏導特別強調范逸臣現在體力變很強，還跑極地馬拉松，范則謙虛表示自己現在有在固定健身。

田中千繪則表示跟十年前比，自己在表演上的層次增加了很多，「我現在回頭看《海角七號》，會想說現在去演會有不一樣的表現，現在對表演的熱情也越來越多了。」馬如龍和沛小嵐則笑稱現在已經變阿公阿嬤了囉，年紀大了工作起來感覺會比較累，幸好二個孫子很可愛。

此外，魏導在現場也提到他想拍「台灣三部曲」和打造類似環球影城的電影遊樂園的百億計畫，他表示自從昨天提出這個百億計畫後，收到很多關注，但目前不管是資金還是其他都還沒有出口，目前都只是他的一種決心宣告，不代表這個計畫已經進入籌備或開拍的狀態，「我只是想給自己一個往前沒有退路的機會，一個輔助自己往前進的力量，未來遊樂園和電影將一起進行，有好消息一定會宣告，這也是我目前唯一的計畫。」至於外傳魏導不接受中資參與這個計畫，他特別澄清不是這麼講，也表示不排除任何可能。