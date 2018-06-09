百位台灣創業家跨海交流　攜手走向創新創業新世界

兩岸暨跨境創新創業交流協會（簡稱跨境雙創協會、CIEA）致力於協助台灣創業者落實創新理念、拓展海外市場、整合跨境資源，提供台灣創業家更多發展空間與機會，落實「創業」、「創新」的理念。自2018年成立以來舉辦東協講堂、花旗商業論壇等活動，將台灣與跨海地區資源資訊互相流通整合。

兩岸暨跨境創新創業交流協會5日至8日在北京與中國開發性金融促進會合作共同舉辦首屆兩岸青年創新創業論壇，除邀請跨足各大產業近百位協會會員與此次論壇，更有多名在北京成功創業的商業人士主動到場，現場聚集逾500位商業菁英同場交流。此次活動更精選台灣商業團隊路演及知名陸企愛奇藝、小米科技及英雄互娛參訪，期待透過此次活動整合各方資源，創造新商機。

「首屆兩岸青年創新創業論壇」以兩岸青年攜手共創美好未來為題，由兩岸暨跨境創新創業交流協會與中國開發性金融促進會（簡稱開促會）聯合舉辦，期待透過此次活動，讓台灣的創業商業菁英，實現兩岸交流並對接資源及機會，擴大格局尋共覓新市場。

論壇邀請兩岸重量級人物，針對惠台三十一項政策、台商的轉型升級、互聯網金融以及文化創意進行深度交流。兩岸暨跨境創新創業交流協會理事長簡榮宗表示，「此次為兩岸暨跨境創新創業交流協會第一次的出團參訪，是好的開始。除了論壇外，也安排路演活動更期望兩岸間對於創新創業的交流，能夠持續，並結合雙方優勢。」

兩岸暨跨境創新創業交流協會首席顧問連勝文也在論壇中表示，2014年他曾提出要為台灣年輕人「架起橋梁、走向全世界」這個理念，他希望能夠幫台灣的年輕人，架起一座通往全世界的橋梁，而這個世界當中，很重要的一部分就是中國大陸。他也希望透過這樣的合作機制，創造兩岸雙贏的局面，同時產生認同感。

傑思愛德威公司執行長楊佳燊和富奇想公司董事長謝榮雅亦分別針對灣青創現況及發展方向及科技設計未來發表看法，引起現場熱情回應及討論。另外，此次論壇上一大亮點是跨境雙創協會分別與開促會、天使百人基金會及瀛和律師機構簽署戰略合作協議，幫助兩岸優秀商業團隊，整合資源媒合機會。