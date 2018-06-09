與熊仔戀情告吹？李優：上禮拜才剛見面

李優近來推出養眼的寫真集以及單曲〈迷惘美〉，這首歌曲由知名饒舌歌手熊仔所打造，先前有消息指出，熊仔對李優一見鍾情，所以在主動幫對方寫歌展開追求後，便開始低調交往。而李優剛好於今（9）日在台北舉辦「10種喜歡」零距離分享會，她特別強調，關於與熊仔交往的傳聞，全都是不實報導。

李優受訪時，先是提到出道的過程，「當初是經紀公司挑人請公司培訓，早上8、9點就要起床，上ㄧ整天的課。」後來經過層層的考驗，才被現在的東家愛貝克斯相中出道。此外，她表示當時包含自己，總共有4位女生一起參加，所以課程中有團體的訓練，也有單人的訓練。