與熊仔戀情告吹？李優：上禮拜才剛見面

李優近來推出養眼的寫真集以及單曲〈迷惘美〉，這首歌曲由知名饒舌歌手熊仔所打造，先前有消息指出，熊仔對李優一見鍾情，所以在主動幫對方寫歌展開追求後，便開始低調交往。而李優剛好於今（9）日在台北舉辦「10種喜歡」零距離分享會，她特別強調，關於與熊仔交往的傳聞，全都是不實報導。
李優受訪時，先是提到出道的過程，「當初是經紀公司挑人請公司培訓，早上8、9點就要起床，上ㄧ整天的課。」後來經過層層的考驗，才被現在的東家愛貝克斯相中出道。此外，她表示當時包含自己，總共有4位女生一起參加，所以課程中有團體的訓練，也有單人的訓練。
▲李優談出道過程。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.09）
至於出道過程是否與熊仔有關？李優沒有開口，用尷尬的表情搖搖頭，表示與他無關，而後才開口解釋：「是報導不實，跟他（指熊仔）一直都是朋友。」也提到她目前是單身，且因為工作太忙的關係，「所以單身一段時間了。」但她不諱言，與熊仔偶爾會傳訊息聯絡，前陣子錄音的時候倒是會頻繁的一起吃飯。
談到欣賞的對象，李優說第一關是有才華，再來是要善良有愛心，媒體追問是不是欣賞熊仔，她保守表示：「算是會欣賞的對象。」
▲李優表示與熊仔是好朋友關係。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.09）