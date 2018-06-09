影／為了「他」　陳其邁、趙天麟高雄首度同台造勢

▲民進黨市長候選人陳其邁、立法委員趙天麟兩人在市長初選之後，首度於高雄同台造勢。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.06.09）

以「鳳山要紅」為號召的民進黨高市議員參選人林智鴻今成立競選服務處，獲支持者與綠營指標人物到場祝福打氣。而出席人物中，以民進黨市長候選人陳其邁、立法委員趙天麟最受矚目，此次更是民進黨黨內市長初選後，兩人首度於高雄同台造勢。陳其邁說，兩人確實是首次在高雄「合體」，但其實在立法院衛環委員會即與趙合作無間。而在典禮中兩人互動融洽，顯見黨內團結整合，已有迎接延續綠色執政的氣勢。

出席此次林智鴻服務處成立的重量級來賓除陳其邁、趙天麟外，在地立委許智傑、高市議會副議長蔡昌達、高市府客委會前主委廖松雄、前副市長林永堅、民進黨前縣黨部主委朱銅樹、台灣省諮議會議長余玲雅、現任議員邱俊憲、議員參選人李雅慧、許乃文、蔡鴻瑋等綠營人士也都到場力挺，足見林智鴻與人為善、交友廣闊的性格。眾人共同為林智鴻揭牌、加油打氣，盼望鳳山鄉親於年底選舉，力保「年輕、專業、無包袱」的林智鴻進入議會。



▲陳其邁說，未來林智鴻必是第一名的議員，也是未來市府推動市政，將鳳山改造成「宜居好所在」最重要的幫手。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.06.09）

陳其邁表示，林智鴻自學生時代開始從基層志工做起，過去還曾協助趙天麟推動室內空氣品質標準、揭發洪仲丘禁閉真相與毒澱粉食安問題，直至擔任前高雄市長陳菊幕僚，以及市府新聞局主秘等，34歲即有15年專業訓練，是「最年輕的沙場老將」。而他知道林智鴻為了拜訪鄉親，在鳳山大街小巷追著垃圾車跑，為此一步一腳印跑了186公里，相當於五甲到南投信義鄉的距離，其用堅定意志延續趙天麟「全馬精神」投入選舉，令他非常感動。



▲趙天麟表示，過去林智鴻一直是他揭弊興利的重要操盤手，是「最有經驗的新人」。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.06.09）

陳其邁說，未來林智鴻必是第一名的議員，也是未來市府推動市政，將鳳山改造成「宜居好所在」最重要的幫手，「鳳山要紅，要選林智鴻，鳳山要全壘打，也要選林智鴻」！

趙天麟則說，過去林智鴻從學生志工開始，到其國會辦公室執行長，一直是他揭弊興利的重要操盤手，是「最有經驗的新人」，他也分享自己過去呼聲高而落選的經驗，呼籲選民給予林智鴻支持，力保專業一席；許智傑也說，盼望未來與林智鴻一同在鳳山共事。



▲陳其邁表示，「鳳山要紅，要選林智鴻，鳳山要全壘打，也要選林智鴻」。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.06.09）

而允諾出任林智鴻「榮譽總幹事」與「榮譽總顧問」的朱銅樹與余玲雅都說，願意以過往從威權時期打拚至今的經驗，協助林智鴻順利當選。余玲雅表示，新人沒有基礎，必須集中選票給優質專業的新人一個機會；朱銅樹則以民主過來人身份，盼望所有黨員同志，疼惜這位優秀的年輕人。