NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈艾迪頓無安打持續中 象補兩轟虐獅李玉璽簽唱會　久違公開活動好緊張8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

鄧芳宜林祺育突破疾病 逆境獲大學畢業

中央社2018/06/09 18:17
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者黃旭昇新北9日電）從小患脊髓性肌肉萎縮症無法行走的鄧芳宜，終身坐在輪椅上；她勤奮好學終於獲得大學日文系畢業文憑。終生無法排汗的八仙粉塵爆患者林祺育，大學畢業後朝專業保險經理人努力。

致理科技大學今天表示，10日將舉行畢業典禮，應用日語系畢業生鄧芳宜，及保險金融管理系畢業生林祺育兩人，將獲頒「精勤獎」。

校方說，他們雖因生理限制有許多不便，卻不因此喪志，勤奮向學的精神與生命的韌性，可作為其他學生的楷模。

致理科大新聞稿表示，鄧芳宜因肌肉萎縮終身都得坐在輪椅上；因疾病特性與併發症的影響，她無法安睡到天明，疼痛與不適已成為她生活的主要部分。

鄧芳宜雖罹患罕見疾病，但她不畏逆境，克服各種障礙與困難，不向命運低頭。靠著喜愛日文的熱忱，從網路資源和廣播學習日文，靠著驚人的毅力通過日文檢定，更獲專題製作第一名，她也突破身體障礙，連續每學期獲得第一名成績。

校方表示，八仙塵爆傷患林祺育，當時全身85%燒燙傷，因傷勢嚴重，截斷5/6的壞死小腸，身上60%以上的毛囊壞死，終生無法排汗。

歷經111天生死關頭治療，林祺育出院後仍積極復健，對生命充滿鬥志與韌性，並樂於分享生命歷程。他說，面對逆境微笑撐過去就是勝利。

積極樂觀傳遞正向能量的林祺育，努力向學獲得大學畢業文憑，未來，他想要成為一名專業保險經理人，提供更多人的生活保障。（編輯：梁君棣）1070609

金門大學首位滿級分學生 黃...今天畢業典禮 女大生凌晨墜樓身

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan