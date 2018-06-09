鄧芳宜林祺育突破疾病 逆境獲大學畢業

（中央社記者黃旭昇新北9日電）從小患脊髓性肌肉萎縮症無法行走的鄧芳宜，終身坐在輪椅上；她勤奮好學終於獲得大學日文系畢業文憑。終生無法排汗的八仙粉塵爆患者林祺育，大學畢業後朝專業保險經理人努力。

致理科技大學今天表示，10日將舉行畢業典禮，應用日語系畢業生鄧芳宜，及保險金融管理系畢業生林祺育兩人，將獲頒「精勤獎」。

校方說，他們雖因生理限制有許多不便，卻不因此喪志，勤奮向學的精神與生命的韌性，可作為其他學生的楷模。

致理科大新聞稿表示，鄧芳宜因肌肉萎縮終身都得坐在輪椅上；因疾病特性與併發症的影響，她無法安睡到天明，疼痛與不適已成為她生活的主要部分。