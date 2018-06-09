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影／改編神曲「缺電英」酸爆政府　網友：笑著笑著就哭了

生活中心／綜合報導2018/06/09 19:01
▲「老天鵝娛樂」將〈小幸運〉改編成「缺電英」，歌詞句句酸爆政府，引發網友熱烈迴響。（圖／翻攝自「老天鵝娛樂」臉書 , 2018.06.09）
▲「老天鵝娛樂」將〈小幸運〉改編成「缺電英」，歌詞句句酸爆政府，引發網友熱烈迴響。（圖／翻攝自「老天鵝娛樂」臉書 , 2018.06.09）

蔡政府上任以來，包括缺電、勞工低薪過勞和金援友邦等問題都引發不小爭議，部分官員的發言更讓網友怒批「講幹話」。近日一首改編自田馥甄〈小幸運〉的歌曲在網路瘋傳，歌詞內容緊貼時事，字字句句酸爆政府，發布不到一天就有近 90 萬次瀏覽數。

臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」 8 日晚間分享一首名為「缺電英」的歌曲，歌詞改編自紅遍大街小巷的電影《我的少女時代》主題曲〈小幸運〉，就連 MV 中的開場口白都被改成「當一個總統說我們再也不缺電，不是真的不缺電，而是她在唬爛你，選前選後都騙你」。

歌詞內容完美結合時事，先是狠酸政府不缺電的保證，之後包括核能問題「曾經你說過核四不行要歸零，現在卻打臉自己核一核二要重啟」、金援友邦「每到月底好傷心，我吃飯都有問題，妳卻拿錢給海地」、勞工低薪過勞問題、北農總經理吳音寧「高薪實習生」爭議以及管中閔、柯文哲等，都被寫進歌詞裡。

歌曲發布後引發網友熱烈迴響，不到一天就有近 90 萬次瀏覽數、 2 萬多次分享，不少名人轉發、留言，像是知名部落客「廣告小妹」說「我居然跟著一起唱完（你們 484 也是跟梁靜茹買的勇氣呀？）」，國民黨議員參選人徐巧芯則說「這歌，一波未平一波又起欸」。

網友們也紛紛留言表示「國民黨應該來買版權，每天放送，當選舉主題曲」、「小編你還在嗎？還好好的嗎？」「拚死拚活只有兩萬一，笑著笑著我都哭了」、「聽開頭笑得很開心，然後越聽越難過」、「 484 有在嗑姑婆芋才能寫出這種神改編」、「神編！把很火大的事，寫到唱到超抒壓，這才是功德」。

 

關鍵字缺電英小幸運老天鵝娛樂改編過勞海地
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