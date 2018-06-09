影／打卡免費送　大葉大學幸福冰淇淋歡送畢業生

大葉大學9日下午舉辦106學年度畢業典禮，學校推出「花現大葉！打卡送幸福冰淇淋」活動，祝福畢業生前程似錦。今年有一位特殊的碩士畢業生，民國38年次的美加美鞋業董事長唐進賢，他早年為了拚事業沒有繼續升學，依吳寶春條款進入企業管理學系碩士在職專班就讀，上課從不缺席，也帶動班上的勤學風氣。

畢業典禮，彰化縣縣長魏明谷、大葉大學創辦人葉松根、董事葉林月昭、董事張世良、校友總會理事長邱創進、傑出校友聯誼會會長陳錫堯等人都到場參加，祝福畢業生展翅高飛、鵬程萬里。



▲彰化縣長魏明谷祝福大葉大學學弟妹展翅高飛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

魏明谷表示，大葉大學成立了彰投雲嘉首創的「AI應用研發基地」，要協助在地產業升級。彰化縣擁有得天獨厚的天然風場，適合發展離岸風力發電，縣府積極推動「綠能文化、智慧彰化」的願景，大葉大學致力於綠能研發與人才培育，正是縣府強而有力的後盾。



▲葉大學準備了幸福冰淇淋，打送免費送。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

大葉大學校長梁卓中指出，為歡送2,430位畢業生完成學業、展開新的里程，學校特別選在畢業典禮這天，舉辦「花現大葉！打卡送幸福冰淇淋」活動，鼓勵大家將大葉校園美景拍照留念、分享好友，學校在工院大樓水濂池及前方草地、產學大樓左轉體育館路口旁草地、校外C區停車場旁向日葵花海三處設立了造景相框，大葉畢業生與家人只要在任一處指定地點拍照上傳FB或IG，就能憑手機畫面獲贈1份幸福冰淇淋。



▲大葉大學畢業典禮，各系都準備了送舊活動，歡送畢業生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

企業管理學系碩士班正冠代表、美加美鞋業董事長唐進賢回憶說，當年他在金門當兵時，都會利用空檔閱讀名人傳記、商業雜誌等書籍，吸取新知，深深感到讀書的好處。他年輕時積極投入事業，心中一直很渴望能繼續學習，他認為工作現場遇到的各種狀況，如果能有書本的學理支持，可以省去許多摸索的時間。



▲ 大葉大學畢業生在校門口的向日葵花海開心合影。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

兩年前在大葉大學侯雪娟主任秘書的鼓勵下，他重返校園，就讀企業管理學系碩士在職專班，大葉的老師都毫不藏私地分享他們的專業，讓他對企業投資策略、跨國佈局等市場議題有更多想法，並能進一步應用到企業經營上。



▲大葉大學藥保系畢業生與主任張淑微(左)合影。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）