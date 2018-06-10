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館長一萬公斤香蕉24小時開放領取！一人一串拿了就走

生活中心／綜合報導2018/06/10 11:04
▲館長一萬公斤香蕉 24 小時開放領取，所有人皆可拿「一人一串拿了就走」。（圖／取自館長臉書）
▲館長一萬公斤香蕉 24 小時開放領取，所有人皆可拿「一人一串拿了就走」。（圖／取自館長臉書）

香蕉今（ 2018 ）年再度盛產，面臨價格崩盤，不僅中南部產地收購價一公斤跌到 5 元，較差品種甚至僅剩 1 元，讓不少農民叫苦連天。成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前自掏腰包花錢購買 1 萬公斤、共 500 箱的香蕉，幫助蕉農度過難關，並免費贈送給健身房會員，現在更 24 小時全面開放所有民眾皆可領取，讓許多網友看了十分暖心。

昨（ 9 ）日晚間館長在臉書發文，「從現在開始所有場館開放拿香蕉，場館 24 小時開放拿完為止，所有民眾皆可領香蕉因為太多了，有空的人現在就可以領 24 小時都可拿香蕉，我怕放下去會壞掉，全開放領取不限定會員，拿完就沒了請大家現在有空過來拿吧！」

館長隨後也開直播表示，現在不分會員，只要是人就可以領香蕉，「一人一串拿了就走」。各場館也會在臉書發文更新香蕉領取狀況，隨時告知那些場館已發完，發完便會在粉絲專頁通知。


▲館長日前自掏腰包花錢購買 1 萬公斤、共 500 箱的香蕉，幫助蕉農度過難關，並免費贈送給健身房會員，現在更 24 小時全面開放所有民眾皆可領取。（圖／取自館長臉書）

由於香蕉顏色鮮黃、外型粗大肥美，正值品嘗好時機，許多民眾紛紛前往領取，並留言分享自己領走的香蕉照，不少網友看了也不禁大讚館長：「謝謝阿館，三餐有著落了！ 」「台灣有館長真好」、「謝館長一直在做善事 救台灣！」「 館長真的是讚」；另也有網友認為，台灣政府的施政方針遠遠不足館長：「 比爛政府霸氣太多了，民進黨徒孫，快拜，有神！」「真的很諷刺，看看我們現在的政府官員，有哪一位能跟館長一樣那麼有愛心？官員只會出一張嘴，沒有一個跟館長一樣會說到做到的」。

關鍵字民進黨館長香蕉愛心蕉農民眾
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