NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈提到他...賴清德眼眶紅了吳音寧被欺負！鄉民：回來當副縣長8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

山豬墜樓為哪樁？　獨居醉男狠丟下樓

記者鄧力軍／台中報導2018/06/10 13:39
▲獸醫為墜樓致死的小山豬相驗死因，X光顯示多處骨折。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.10）
▲獸醫為墜樓致死的小山豬相驗死因，X光顯示多處骨折。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.10）

警方據報台中市五權西六街某社區前有山豬墜樓，請求警方協助處理，員警到場發現有隻黑色小山豬疑因失血過多，已無生命跡象，趕緊通報動保處派員到場，並查訪飼主下落。員警找到滿身酒味的飼主時，男子矢口否認將山豬丟下樓，還說是牠自己摔下去的，警方不信，除了積極蒐集現場證據之外，也將山豬送交獸醫學院釐清死因，日前診斷及勘察結果出爐，男子因連籠帶豬從頂樓丟下而造成山豬死亡，訊後依違反動物保護法移請地檢署偵辦。


▲獸醫為墜樓致死的小山豬相驗死因，X光顯示多處骨折。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.10）

57歲的陳姓男子(有公共危險前科) 向第一分局警方表示，由於子女都已經長大沒在身邊，平時生活很無聊，因此半年前將小山豬從東勢地區帶回住處頂樓飼養。警方上門告知山豬摔死時，陳男起初還不以為意，在得知違反動保法可能被罰後，隨即酒醒辯稱不知情，直到診斷結果出爐才坦承因為心情不好，已經連續喝了幾天的酒，晚間上樓餵食的時候山豬卻像發瘋似的狂吵又不斷衝撞籠子，他一氣之下抱起籠子往下丟，轉頭回家繼續喝酒。


▲墜樓小山豬的死亡相驗報告。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.10)

警方表示，動物保護法是為尊重動物生命及保護動物而設，常見的犬、貓及其他人為飼養或管領的脊椎動物都在保護之列，除了飼主應善盡管領義務外，任何人不得騷擾、虐待、傷害動物或任意宰殺，如有違反而致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處以二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。
 

關鍵字山豬墜樓第一分局民權派出所
風華再現　婚慶學程攜長輩走秀仲夏夜晚藝術饗宴　客家國樂團演出

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan