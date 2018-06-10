山豬墜樓為哪樁？　獨居醉男狠丟下樓

警方據報台中市五權西六街某社區前有山豬墜樓，請求警方協助處理，員警到場發現有隻黑色小山豬疑因失血過多，已無生命跡象，趕緊通報動保處派員到場，並查訪飼主下落。員警找到滿身酒味的飼主時，男子矢口否認將山豬丟下樓，還說是牠自己摔下去的，警方不信，除了積極蒐集現場證據之外，也將山豬送交獸醫學院釐清死因，日前診斷及勘察結果出爐，男子因連籠帶豬從頂樓丟下而造成山豬死亡，訊後依違反動物保護法移請地檢署偵辦。

57歲的陳姓男子(有公共危險前科) 向第一分局警方表示，由於子女都已經長大沒在身邊，平時生活很無聊，因此半年前將小山豬從東勢地區帶回住處頂樓飼養。警方上門告知山豬摔死時，陳男起初還不以為意，在得知違反動保法可能被罰後，隨即酒醒辯稱不知情，直到診斷結果出爐才坦承因為心情不好，已經連續喝了幾天的酒，晚間上樓餵食的時候山豬卻像發瘋似的狂吵又不斷衝撞籠子，他一氣之下抱起籠子往下丟，轉頭回家繼續喝酒。



▲墜樓小山豬的死亡相驗報告。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.10)

警方表示，動物保護法是為尊重動物生命及保護動物而設，常見的犬、貓及其他人為飼養或管領的脊椎動物都在保護之列，除了飼主應善盡管領義務外，任何人不得騷擾、虐待、傷害動物或任意宰殺，如有違反而致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處以二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

