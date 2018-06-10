NOW球星／12碼成敗一線間　陳昌源難忘國家隊首進球

「足球貴公子」陳昌源(Xavier Chen)8日晚間返台，為以自身為傳主的紀錄片《敢夢者：最後一擊 陳昌源》展開14天宣傳，今(10)日受訪談及國家隊最難忘進球就是，初登場的那記致勝12碼罰球。

2011年7月3日，陳昌源首披中華台北球衣，那晚台北田徑場湧進15,335名現場觀眾至今還是最高紀錄，而他的國家隊首進球就在那場比賽第75分鐘出現。

陳昌源是中法混血，出生於比利時，曾入選比利時國家隊U19，成人國家隊代表中華隊出賽，專司後衛的他是中華隊強而有力的後盾，精湛的他不僅多次化解危機，也時常扮演進攻轉化者，送出助攻。

有趣的是，陳昌源首進球是「台灣隊長」陳柏良被犯規得到的罰球，而國家隊「最後一役」去年雙十亞洲盃資格賽對上巴林，第90分鐘反助攻陳柏良踢進扳平球，最終中華隊以2:1逆轉。

陳昌源表示這兩個時刻都是他生涯最難忘的，但最後選了進球，「不是因為是我進的。初登場背負壓力，要證明自己是值得這件球衣。」他也開玩笑說，「如果當初沒進，我可能就不再這裡了。」

將滿31歲的梅西在阿根廷全國人民的勸說與期待下，本屆世界盃再度披上國家隊戰袍，挑戰抱回生涯首個大力神盃，33歲的陳昌源因傷病在去年雙十高掛球靴。或許拿球王與未曾踏上世界盃的球員相比，是小蝦米比大鯨魚，但陳昌源對於台灣足壇的意義非同小可。