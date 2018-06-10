今日暖新聞》影／家扶志工包粽傳愛　粒粒幸福過端午

彰化家扶中心員林展愛隊10日在員林市東山國小，舉辦「2018年傳愛家扶-粒粒皆幸福」端午慶佳節活動，提早與家扶親子歡度溫馨快樂的端午節，家長與志工一邊忙著包粽子，孩子們也沒有閒著，此次活動邀請到彰師附工康輔社的學生，帶領孩子進行闖關遊戲，讓孩子玩的不亦樂乎，暫時忘卻天氣的炎熱。

活動一早就在東山國小的廚房裡展開，志工與扶助家長齊力合力準備包粽的前置作業，洗泡糯米、刷洗粽葉、香菇、豬肉等材料的處理，再來下鍋炒餡料，然後再拿起粽葉開始準備包粽。



▲2018年傳愛家扶-粒粒皆幸福活動，彰化家扶中心員林展愛隊志工與家長都很賣力投入包粽行列。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

志工與家長都很賣力投入包粽行列，即使天熱包到汗流浹背了，但婆婆媽媽還不忘互相較量綁粽子的速度與外觀，包出來的肉粽有大顆小粒之別，但彼此互相交流的趣味性，更讓大家的臉上充滿笑顏，努力完成著2000顆肉粽的目標。

家扶小秀的媽媽來自越南，成為台灣媳婦已有16年了，媽媽表示，參加家扶包粽活動，能多學習到一個文化美食，是一件很棒的事情。而現在快接近端午節了，很多包粽材料價格又不便宜，「很感謝家扶及志工的用心，讓我們可以學習包粽享用自己做的肉粽，而且還發送民生物資，幫我們減少生活的開銷，以及安排按摩服務，讓我們有吃有拿，身體又能放鬆。」



▲2018年傳愛家扶-粒粒皆幸福活動，彰化家扶中心員林展愛隊志工與家長都很賣力投入包粽行列。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

員林展愛隊隊長楊宗勳表示，端午節是華人三大民俗節慶之一，也是家戶團圓的日子，為了讓員林、大村地區的受扶助家庭能夠過一個歡樂的端午佳節，此次活動由彰化家扶中心員林展愛隊策畫主辦，並感謝東山國小與彰師附工康輔社學生的支持與協辦，以及來自各界的善心物資捐贈與捐款，共同將幸福帶給弱勢家庭，讓活動熱鬧又精彩。



▲2018年傳愛家扶-粒粒皆幸福活動，彰化家扶中心員林展愛隊志工與家長都很賣力投入包粽行列。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

粽香笑聲滿溢現場，每個家庭都能夠包粽平安，有成功的未來，活動結束後，除了讓每戶帶回一串新鮮美味的肉粽，還有由展愛隊志工募集準備的豐富民生用品等物資讓家庭可以開心的通通帶回家。