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即時跑馬燈川普搭機抵達新加坡　兩大主角就位遭李優狠甩？　熊仔回：糞Game8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

遭李優狠甩？　熊仔回：不想玩這場糞Game

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/10 21:02
▲熊仔回應與李優緋聞，表示這是不實報導。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）
▲熊仔回應與李優緋聞，表示這是不實報導。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）

由嘻哈歌手大支、Mc Hotdog、熊仔、BR、韓森、小人，今（10）日舉辦《Peace?零皮草演唱會》，每個人打扮成不同的造型，響應此次演唱會主題「零皮草生活」，活動現場也有許多動保團體宣傳，大支表示：「要大家吃素比較難，但是不要去買皮革的東西，應該比較容易，希望大家可以一起響應。」而近日熊仔被爆出，與新人歌手李優有過一段情，熊仔直接表明：「不實報導，不想陪大家玩這場『糞Game』」。


▲大支提及舞台設計以氣球布置，想打造一個地球叢林的概念。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）

日前媒體報導，新人歌手李優和熊仔曾短暫交往過，不過卻傳出女方藉熊仔的人脈，闖蕩演藝圈，發片之後就甩掉熊仔，熊仔等同於是「被分手」，對此熊仔表示：「不實報導，如果我回應的話，就代表我在陪大家一起玩這場『糞Game』。」他覺得這些假新聞、八卦，都是短暫的炒作，音樂作品才會留下來，對於不停追問感情狀態，熊仔大方說：「可以去聽我的音樂作品，我把我的感受，都寫在歌裡。」


▲由大支（右2）邀約嘻哈歌手熊仔（右1）、小人（右3）、BR（左2）、韓森（左1）開唱。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）

另外對於入圍金曲獎，熊仔覺得非常驚訝，他完全不知道有報名金曲獎，並把入圍榮耀，歸給製作團隊，對於得獎他抱持平常心，把心力專注於表演，這次熊仔將登上金曲舞台，和葛仲珊、麻吉弟弟、葛西瓦一起帶來串燒組曲，勢必能嗨翻現場。

關鍵字熊仔李優大支peace?零皮草演唱會
明日花綺羅曬美照　網喊好想去約會

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