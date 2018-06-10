遭李優狠甩？　熊仔回：不想玩這場糞Game

由嘻哈歌手大支、Mc Hotdog、熊仔、BR、韓森、小人，今（10）日舉辦《Peace?零皮草演唱會》，每個人打扮成不同的造型，響應此次演唱會主題「零皮草生活」，活動現場也有許多動保團體宣傳，大支表示：「要大家吃素比較難，但是不要去買皮革的東西，應該比較容易，希望大家可以一起響應。」而近日熊仔被爆出，與新人歌手李優有過一段情，熊仔直接表明：「不實報導，不想陪大家玩這場『糞Game』」。



▲大支提及舞台設計以氣球布置，想打造一個地球叢林的概念。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）