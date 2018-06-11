新竹縣「愛情站」遇上日本「幸福站」　集兩戳章兌換贈品

縣長邱鏡淳率領縣府團隊，前往日本札幌GRAND HOTEL，與十勝日台親善協會副會長中村浩和會面，雙方各持一戳章及紀念禮物牌面，貼上高120公分的大型摺頁輸出版，正式宣告雙站集章贈送禮物活動正式開始，歡迎全世界的遊客，到台灣新竹縣萌發愛情，去日本追求幸福。

新竹縣合興愛情車站與日本北海道帶廣市幸福車站，自2016年締結盟約1年多以來，在雙方努力下，目前已完成中日版共同摺頁，遊客蒐集兩車站戳章，將可兌換紀念贈品。

在場台北駐日經濟文化代表處札幌分處處長周學佑、札幌市役所總務局國際部長富田秀則等人，都成了「愛情久久-幸福久久」的見證人。

自即日起至2020年3月31日，凡集滿兩站戳章，即可兌換限定紀念商品，合興車站是削鉛筆小屋，而日本幸福車站則是馬克杯，未來期望能發展其他的雙邊限定商品，於兩站賣店販售，共同宣導行銷發展觀光旅遊產業。



▲當新竹縣「愛情站」遇上日本「幸福站」，遊客集兩車站戳章可兌換紀念贈品。（圖／新竹縣政府提供 ）

邱鏡淳表示，新竹縣合興愛情車站與日本幸福車站，兩站因為「愛情、幸福」的淵源，雙方自2014年以來互動密切，並於2016年10月22日在合興愛情車站簽署締結盟約，且設置「愛情久久幸福久久」裝置藝術，讓台日觀光與產業向上提升；而縣府現正規劃合興愛情車站對面約3公頃腹地，總經費2250萬元(營建署補助1800萬元，縣配款450萬元)，以延續愛情主題，並為浪漫台三線帶來新亮點。

十勝日台親善協會副會長中村浩和表示，自兩站締結盟約之後，十勝的觀光人數增加了2萬3千多人，其中有一半以上是台灣觀光客，而所有地區的觀光客和去年相比增加了13％,對於經濟效益的成長有非常大的幫助。



▲當新竹縣「愛情站」遇上日本「幸福站」，遊客集兩車站戳章可兌換紀念贈品。（圖／新竹縣政府提供 ）

中村浩和進一步表示，台灣到日本北海道的觀光客很多，但北海道遊客到台灣的人數並不多，未來希望能夠透過包機的方式，將北海道的人帶到台灣去旅遊，特別是新竹縣，讓兩地的觀光產業能更加蓬勃發展。