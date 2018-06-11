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政治

蔡英文：我是國軍靠山　政府優化年金制度

記者林仕祥／連線報導2018/06/11 14:05
▲總統蔡英文上周視導國軍「聯合反空（機）降作戰演練」。（資料圖／總統府提供）
▲總統蔡英文上周視導國軍「聯合反空（機）降作戰演練」。（資料圖／總統府提供）

總統蔡英文今（11）日視導陸軍航空602旅，提前和官兵慶祝端午佳節，她致詞時表示，國軍國防建軍的原則，就在於ㄧ個「實」字，「不要讓外面的人笑我們只會發小卡、填表格」，要實實在在做事，不做虛工。她強調，「我就是國軍的靠山，一定支持國軍」，國家一定會更用心照顧大家，「我說到做到，大家放心」。

蔡英文說，上個禮拜，她在清泉崗基地親眼見證了國軍的精實戰力，部隊的表現，讓國人印象深刻，共軍近來的動作頻繁，不只是我國國家安全的威脅，更是單方面的影響區域的和平穩定。她要提醒全體國軍部隊，面對挑戰，更要強化憂患意識，用最堅強的信念，做好每天的戰鬥戰訓本務，只要國軍保持最堅強的戰力，國家安全就有百分之百的保障。

蔡英文強調，敵人的威脅越大，就更要堅守國防建軍的基本原則，國軍國防建軍的原則，就在於ㄧ個「實」字，只有每一天都「務實」的演練，後續「確實」的檢討修正，並且建立「踏實」的作業程序。這樣日復一日的累積，這才是國軍「精實」的戰力的基礎。

蔡英文指出，她曾經要求，讓部隊更專注於任務本身，減少不必要的文書跟庶務，很欣慰，從前部長馮世寬開始，到現在的嚴部長，國軍的文化，真的進步很多。不過好還要更好，所以要請各位，在做每ㄧ件事之前，都要把「實」這個字放在心思上，不要讓外面的人笑我們只會發小卡、填表格，要實實在在做事，不做虛功，更不需要表面工夫。

蔡英文表示，當國軍認真確實地執行任務時，她就是國軍的靠山，ㄧ定支持國軍。現在政府優化了年金制度，讓軍人在軍中服務的時間可以延長，也持續以實際作為，改善大家的營區生活環境、工作條件，以及個人裝備，國家一定會更用心來照顧大家。我說到做到，大家放心。
 

關鍵字蔡英文國軍年金制度
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