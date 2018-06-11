NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈獲建仔親身指導　彭世杰受寵若驚防豪雨　災害緊急應變小組三級開設8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

無懼星二代標籤壓力　劉亮佐帥兒上學帶劇本炫耀

記者徐郁雯／台北報導2018/06/11 15:30
▲劉子銓（中）戲劇處女秀，趙小僑（左）、劉亮佐相當激賞。（圖／記者林柏年攝，2018.06.11）
▲劉子銓（中）戲劇處女秀，趙小僑（左）、劉亮佐相當激賞。（圖／記者林柏年攝，2018.06.11）

劉亮佐、趙小僑夫婦今（11）日帶著15歲愛子劉子銓出席《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》媒體茶敘，劇中劉子銓首度擔綱要角，個性直率的他，透露趙小僑希望他可以有點「偶像包袱」，時時刻刻注意他在外的形象，但他也貼心地說：「我知道小橋是因為愛我，所以沒關係。」

劉亮佐透露，陳慧翎導演第一次找劉子銓演戲，當時兒子拒絕，但半年後在學校演出《杜蘭朵公主》，演出興趣，此時導演剛好再度邀約，劉子銓也就答應演出。雖然是首度參與戲劇演出，但劉子銓演技自然，獲得導演好評，他坦言最卡關的是「談戀愛」的戲碼，本來說有戀愛經驗的他，經過老爸劉亮佐「指導」一下後，便改口說：「我沒談過戀愛。」更虧說：「現在是爸爸的遙控器。」


▲劉子銓於《媽媽的遙控器》擔綱要角。（圖／記者林柏年攝，2018.06.11）


▲劉子銓（左起）、趙小僑、劉亮佐一同欣賞《媽媽的遙控器》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.11）

趙小僑雖然是劉子銓後媽，但對他視如己出，平時禮儀管教很是嚴格。趙小僑坦言，非常擔心有一天銓銓叛逆期開始，會對她說：「妳又不是我媽，憑什麼管我？」此時她還摸摸劉子銓的臉說，「你不會這樣對不對」？劉子銓笑說，「她小劇場真的很多！但如果有大事發生，我會先冷靜想過，不會馬上生氣。」

問及有沒有感受到星二代壓力？劉子銓表示沒有，但在學校時，有同學會問他：「你有拍戲嗎？很酷。」他也笑說，在學校成績可能比不贏別人，所以會帶劇本去學校炫耀一番，更搞笑說：「拿劇本就贏過所有100分的同學。」至於劉亮佐與趙小僑結婚以來，都非常盼望能懷孕，兩人也坦言仍在努力中，劉子銓更說：「希望生妹妹，這樣就太棒了。」


▲趙小僑（左起）、劉子銓、劉亮佐出席《媽媽的遙控器》茶敘。（圖／記者林柏年攝，2018.06.11）

關鍵字劉亮佐趙小橋劉子銓《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》
「爆乳子瑜」罩杯激升G自嘆不科學陳瑀希學拳擊　朋友被劈腿竟...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan