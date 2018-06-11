無懼星二代標籤壓力　劉亮佐帥兒上學帶劇本炫耀

劉亮佐透露，陳慧翎導演第一次找劉子銓演戲，當時兒子拒絕，但半年後在學校演出《杜蘭朵公主》，演出興趣，此時導演剛好再度邀約，劉子銓也就答應演出。雖然是首度參與戲劇演出，但劉子銓演技自然，獲得導演好評，他坦言最卡關的是「談戀愛」的戲碼，本來說有戀愛經驗的他，經過老爸劉亮佐「指導」一下後，便改口說：「我沒談過戀愛。」更虧說：「現在是爸爸的遙控器。」

劉亮佐、趙小僑夫婦今（11）日帶著15歲愛子劉子銓出席《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》媒體茶敘，劇中劉子銓首度擔綱要角，個性直率的他，透露趙小僑希望他可以有點「偶像包袱」，時時刻刻注意他在外的形象，但他也貼心地說：「我知道小橋是因為愛我，所以沒關係。」



▲劉子銓於《媽媽的遙控器》擔綱要角。（圖／記者林柏年攝，2018.06.11）



▲劉子銓（左起）、趙小僑、劉亮佐一同欣賞《媽媽的遙控器》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.11）

趙小僑雖然是劉子銓後媽，但對他視如己出，平時禮儀管教很是嚴格。趙小僑坦言，非常擔心有一天銓銓叛逆期開始，會對她說：「妳又不是我媽，憑什麼管我？」此時她還摸摸劉子銓的臉說，「你不會這樣對不對」？劉子銓笑說，「她小劇場真的很多！但如果有大事發生，我會先冷靜想過，不會馬上生氣。」

問及有沒有感受到星二代壓力？劉子銓表示沒有，但在學校時，有同學會問他：「你有拍戲嗎？很酷。」他也笑說，在學校成績可能比不贏別人，所以會帶劇本去學校炫耀一番，更搞笑說：「拿劇本就贏過所有100分的同學。」至於劉亮佐與趙小僑結婚以來，都非常盼望能懷孕，兩人也坦言仍在努力中，劉子銓更說：「希望生妹妹，這樣就太棒了。」



▲趙小僑（左起）、劉子銓、劉亮佐出席《媽媽的遙控器》茶敘。（圖／記者林柏年攝，2018.06.11）