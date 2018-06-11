李孟諺出席「國際先端無人機創新應用論壇」

「國際先端無人機創新應用論壇」今（11）日在南科管理局演藝廳舉行，台南市長李孟諺應邀與會時表示，台灣民用航空法已將無人機正式納入管理，無人機於各領域應用中將嶄露頭角，期望透過今日的論壇讓台南無人機產業能落地生根、日漸茁壯，提升台灣無人機產業的國際競爭力。
李孟諺表示，「無人機應用的國際論壇」是南科AI_ROBOT整體計畫的一環，現今許多科幻影片隨處可見無人機的身影，因此，無人機可謂是一項時代革命性的科技，而過去無人機只能運用在國防軍事任務，現今因民航法修正後，已大量運用在物聯網商業領域，希望透過這場論壇，能發掘出無人機更多潛在的機會。
李孟諺更指出，市府與工研院的合作計畫，未來無人機將可運用在農業、防災、交通等方面，甚至無人機未來能突破限制，運用在治安方面，大大提升整個城市的治安品質。
科技部南科管理局表示，「南科AI_ROBOT自造基地計畫」目的在培育創意人才，提升國內AI智慧機器人產業投資與產品技術，本次委由長榮大學辦理的「國際先端無人機創新應用論壇」，不僅邀請日本En Route公司代表、民航局飛航管制組薛少怡組長、飛航標準組耿驊技正、經緯航太羅正方董事長、長榮大學無人機中心林清一教授等產、官、學界代表，進行產業用無人機管理、無人機法規及適法性與無人機操作人員培訓等4場精彩演講，並以綜合交流之方式，共同為提升國內無人機有效管理和積極發展作努力，希望透過論壇將台灣無人機法規與國際接軌，為台灣無人機產業的國際化盡一份心力。