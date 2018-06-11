李孟諺出席「國際先端無人機創新應用論壇」

「國際先端無人機創新應用論壇」今（11）日在南科管理局演藝廳舉行，台南市長李孟諺應邀與會時表示，台灣民用航空法已將無人機正式納入管理，無人機於各領域應用中將嶄露頭角，期望透過今日的論壇讓台南無人機產業能落地生根、日漸茁壯，提升台灣無人機產業的國際競爭力。

李孟諺表示，「無人機應用的國際論壇」是南科AI_ROBOT整體計畫的一環，現今許多科幻影片隨處可見無人機的身影，因此，無人機可謂是一項時代革命性的科技，而過去無人機只能運用在國防軍事任務，現今因民航法修正後，已大量運用在物聯網商業領域，希望透過這場論壇，能發掘出無人機更多潛在的機會。