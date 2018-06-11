端節慰勉官兵　蔡英文重申國防建軍原則在於「實」

蔡英文首先抵達新社陸軍航空602旅首先聽取部隊任務概況簡報，並前往棚廠瞭解直升機的訓練及維保作業流程，與視導UH-60M直升機模擬機訓練。隨後與官兵餐會時致詞表示，很高興在端午節的前夕與大家見面，今天不只是佳節前的慰勞，更要肯定部隊同仁在「漢光34號演習」中的表現。上週她在清泉崗基地親眼見證了國軍的精實戰力，部隊的表現確實讓國人印象深刻。隨後轉往圳堵營區視導陸軍五八砲指部視導國軍反空降突擊演練並致贈加菜金鼓舞國軍士氣。

為驗證國軍戰備訓練成效及祝賀官兵端節愉快，蔡英文總統（11）日前往臺中地區視導陸軍航空六○二旅及陸軍五八砲兵指揮部，在國防部長嚴德發陪同下向國軍官兵賀節及慰勉官兵辛勞，並重申國防建軍的原則在於「實」。唯有每天「務實」的演練、「確實」的檢討修正，並建立「踏實」的作業程序，才是國軍「精實」的戰力的基礎。

蔡英文指出，國軍不只是漢光演習期間辛苦，事實上，軍人的職責就是時時刻刻保持警戒，以確保國家安全。而共軍近來的動作頻繁，不只是我國國家安全受到威脅，更是單方面影響區域的和平穩定。總統提醒全體國軍部隊，面對挑戰，我們更要強化憂患意識，用最堅強的信念，做好每天的戰訓本務。只要國軍保持最堅強的戰力，我們的國家安全就有百分之百的保障。

她表示，敵人的威脅越大，我們就更要堅持國防建軍的基本原則。上禮拜她特別提到，現在，她要再強調一次，也請每一位國軍同仁注意，國防建軍的原則，就在於一個「實」字。只有每一天都「務實」的演練，後續「確實」的檢討修正，並且建立「踏實」的作業程序。這樣日復一日的累積，這才是國軍「精實」的戰力的基礎。

蔡英文要求，讓部隊更專注於任務本身，減少不必要的文書跟庶務。從馮世寬前部長開始，到現在的嚴德發部長，國軍文化真的進步很多，令她感到相當欣慰。「當然好，還是要更好。」總統也籲請所有的國軍官兵，特別是幹部，在做每一件事之前，都要把「實」這個字放在心思上。不要讓外面的人笑國軍只會發小卡、填表格，而是實實在在地做事，不做虛功，更不需要表面工夫。

最後蔡英文重申，當國軍認真確實地執行任務時，她就是國軍的靠山，一定支持國軍。現在政府優化了年金制度，讓軍人在軍中服務的時間可以延長，也持續以實際作為改善大家的營區生活環境、工作條件，以及個人的裝備。臺灣社會越尊敬國軍，就會有更多好的人才願意投身軍旅，國軍的戰力才會更加堅強。