NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈東方設大反毒志工　關懷獨居老人台南辦論壇　迎向無人機AI新世代8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

Albee腿骨分離過程曝光　因浩子一句話感動噴淚

娛樂中心／綜合報導2018/06/11 17:17
▲Albee腿骨分離畫面曝光。（圖／翻攝Youtube, 2018.06.11）
▲Albee腿骨分離畫面曝光。（圖／翻攝Youtube, 2018.06.11）

藝人Albee日前因上外景節目《綜藝玩很大》，玩遊戲太拼命導致骨折，Albee受傷的過程也在9日節目播出後曝光，起初眾人以為只是「翻船」，幸好當下馬上叫救護車，到醫院才得知是「腿骨分離」，而隊長浩子的一句話，使Albee看到節目播出後爆哭。


▲Albee腿骨分離畫面曝光。（圖／翻攝Youtube, 2018.06.11） 

當時兩隊正在輔英科大進行遊戲，團隊必須一起頭頂大球不能落地，由於球一直往場外飛去，Albee當時為了救球沒注意到地上有障礙物，隨後被啦啦隊的板子絆倒，當下Albee痛到無法站起，趕緊送往醫院，Albee所屬的黑隊也獲得勝利，隊長浩子更是做了貼心的事，讓Albee感動爆哭。 


▲隊長浩子（中）親自請參與節目每位藝人，在紅包袋上簽名送給Albee（左２）。（圖／翻攝Youtube, 2018.06.11）

浩子拿到勝利的紅包袋，紛紛請當天參與的藝人在上面簽名，也讓來賓誇讚「怎麼有這麼好的隊長」，浩子暖回「因為她是我師妹啊。」這句話讓Albee在看到節目後感動流淚，昨（10）日她也發文表示，謝謝這6年從浩子身上學到的「開心享受表演，用心感受每個當下，和每個人的眼神交流。」受傷這一個月她也努力復健，希望能盡快重回外景節目。 


▲Albee臉書全文。（圖／翻攝Albee臉書, 2018.06.11）

關鍵字albee浩子綜藝玩很大腿骨分離
台女EZ？　雞排妹：明明相幹互惠

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan