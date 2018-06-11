Albee腿骨分離過程曝光　因浩子一句話感動噴淚

藝人Albee日前因上外景節目《綜藝玩很大》，玩遊戲太拼命導致骨折，Albee受傷的過程也在9日節目播出後曝光，起初眾人以為只是「翻船」，幸好當下馬上叫救護車，到醫院才得知是「腿骨分離」，而隊長浩子的一句話，使Albee看到節目播出後爆哭。

當時兩隊正在輔英科大進行遊戲，團隊必須一起頭頂大球不能落地，由於球一直往場外飛去，Albee當時為了救球沒注意到地上有障礙物，隨後被啦啦隊的板子絆倒，當下Albee痛到無法站起，趕緊送往醫院，Albee所屬的黑隊也獲得勝利，隊長浩子更是做了貼心的事，讓Albee感動爆哭。



▲隊長浩子（中）親自請參與節目每位藝人，在紅包袋上簽名送給Albee（左２）。（圖／翻攝Youtube, 2018.06.11）

浩子拿到勝利的紅包袋，紛紛請當天參與的藝人在上面簽名，也讓來賓誇讚「怎麼有這麼好的隊長」，浩子暖回「因為她是我師妹啊。」這句話讓Albee在看到節目後感動流淚，昨（10）日她也發文表示，謝謝這6年從浩子身上學到的「開心享受表演，用心感受每個當下，和每個人的眼神交流。」受傷這一個月她也努力復健，希望能盡快重回外景節目。



▲Albee臉書全文。（圖／翻攝Albee臉書, 2018.06.11）