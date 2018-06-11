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終結藍綠惡鬥內耗　廣播大姐大謝美英無色參選

記者李春台／桃園報導2018/06/11 18:26
▲以往在空中和聽眾相會的謝美英，可能有機會在議事堂上為民喉舌了。（圖／謝美英提供 , 2018.06.11）
▲以往在空中和聽眾相會的謝美英，可能有機會在議事堂上為民喉舌了。（圖／謝美英提供 , 2018.06.11）

從事廣播工作20餘年的媒體一姐謝美英，日前丟出將參選中壢區市議員的震撼彈。謝美英在新聞稿中表示，「台灣內耗太久了，國家之所以空轉內耗，肇因於政黨政治的合作分贓，大黨、小黨都以政黨利益為優先，實非國家之福。」她因此毅然投入年底選戰，以無黨無色的背景和立場，爭取中壢鄉親的支持。

桃園市升格之後中壢區人口增加，也因此增加了一席議員空間；但是投入選戰的參選人卻高達17人，遠遠超過應選的11席！目前藍綠兩大陣營所推的人選已經飽和，剛好就是應選的11席，因此無黨參選的挑戰者面對有政黨奧援以及組織作戰的對手，這場選戰將更顯得異常的艱辛困難。

這次投入選戰的媒體人謝美英說，我常年在節目中與大家分享、討論時事，經年累月，對社會的關心與投入已是我的日常。除了節目之外，謝美英同時也是市內許多大小記者會和節慶活動的主持人。由於20多年在地的經營和對地方人物的了解，讓她主持活動得心應手，每一位到場的政治人物她都能夠立刻向全場介紹大名和背景，十分受到地方人士的敬佩。擁有這樣的人脈資源和知名度，許多人都對她的參選感到十分的樂觀和支持。

謝美英說，「這幾年，台灣依舊是政治議題凌駕於一切，社會上多元的聲音，看似眾聲喧嘩，卻也有餘波盪漾的後座力。」或許是對這種政治惡鬥的厭惡，謝美英強調自己是無色的政治素人，希望大家能夠支持將空間給她，讓她來展現無色的力量。「台灣都二次政黨輪替了，每逢選舉年，總是瀰漫一股對立、互耗的政治煙哨味。」謝美英表示，這次以資深媒體人的身分參選，除了希望突破藍綠的藩籬之外，也期望能延續媒體監督市政的力量，將藍綠之外的聲音送進議事堂中。因此，謝美英說，「把我送進議會，我將會成為全民的麥克風，為大家發聲。」

關鍵字謝美英亞洲電台無黨參選媒體人
高市儀隊著國旗裝參加美國遊行藍高市黨部　成立行政救濟服務處

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