異體肋軟骨拯救「塌鼻」　顏值提升新選擇

26歲的小芳看著鏡中的自己，露出了不太滿意的表情，她一直覺得鼻子不夠直挺，位置又有點歪，平時出門都戴著口罩，有一種自卑感。其實，東方人的鼻型本來就比較不立體，根據統計顯示，台灣每年約有8000人進行隆鼻手術，在所有美容手術中排名第5位，普遍程度僅次隆乳、抽脂與眼袋手術。

從上述的數據不難發現，隆鼻已成為現代人提升顏值的選項之一。而在隆鼻材質的選擇上，人工矽膠算是普遍使用的異體填充物，但這種材質容易造成身體排斥與外觀的不自然，隨時間累積亦恐出現移位、感染及鼻部軟組織變形等後遺症。若以安全、效果、持久為考量，自體肋軟骨隆鼻則提供另一個值得參考的選項。隨著醫美技術的精進，目前，也有異體肋軟骨可供選擇，這種材料以前主要運用在骨折造成的骨缺損，後來被運用於口腔牙科，近幾年開始用在整形外科。