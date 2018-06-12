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異體肋軟骨拯救「塌鼻」　顏值提升新選擇

記者林雁茹／台北報導2018/06/12 17:00
▲隆鼻已成為現代人提升顏值的選項之一，除了能使用自體肋軟骨當填充物，目前也有異體肋軟骨可供選擇。（圖／ingimage）
▲隆鼻已成為現代人提升顏值的選項之一，除了能使用自體肋軟骨當填充物，目前也有異體肋軟骨可供選擇。（圖／ingimage）

26歲的小芳看著鏡中的自己，露出了不太滿意的表情，她一直覺得鼻子不夠直挺，位置又有點歪，平時出門都戴著口罩，有一種自卑感。其實，東方人的鼻型本來就比較不立體，根據統計顯示，台灣每年約有8000人進行隆鼻手術，在所有美容手術中排名第5位，普遍程度僅次隆乳、抽脂與眼袋手術。

從上述的數據不難發現，隆鼻已成為現代人提升顏值的選項之一。而在隆鼻材質的選擇上，人工矽膠算是普遍使用的異體填充物，但這種材質容易造成身體排斥與外觀的不自然，隨時間累積亦恐出現移位、感染及鼻部軟組織變形等後遺症。若以安全、效果、持久為考量，自體肋軟骨隆鼻則提供另一個值得參考的選項。隨著醫美技術的精進，目前，也有異體肋軟骨可供選擇，這種材料以前主要運用在骨折造成的骨缺損，後來被運用於口腔牙科，近幾年開始用在整形外科。

台灣顏面整形重建外科醫學會前理事陳建業醫師表示，早在2009年就曾使用異體肋軟骨來進行鼻整形，過程中透過特殊製的壓鉗，便可將異體肋軟骨壓得像魷魚絲一樣軟Q，置入鼻樑後可塑性高。異體肋軟骨唯一的缺點是，由於來源不盡相同，大約5%至10%的機率會被人體吸收，但吸收後也不用過於擔心，只要再補就可以了。

陳建業進一步說明，在臨床上，也經常使用碎軟骨進行顏面整形。碎軟骨除了做鼻樑，也可放置下巴、蘋果肌、夫妻宮與額頭。碎軟骨運用在顏面整形的好處是，材質是永久性的，它可以取代舒顏萃（sculptra）、伊蓮絲（ellanse）與玻尿酸這種大約1至2年會消失的材料。而碎軟骨和上述的微整材料還有一個差異，那就是碎軟骨的填充需另開傷口，微整材料是以針劑注射進入組織。

陳建業提醒，顏面整形最好尋求耳鼻喉科醫師的專業意見，專做鼻整形與顏面整形的醫師，最了解臉部血管與神經的分佈，此外，也要注意異體肋碎軟骨材料來源，是否有取得醫療許可，才能確保療程的安全性。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

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