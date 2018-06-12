竹東曉江亭、峨眉天主堂　獲文化部補助修復再利用

新竹縣政府文化局積極爭取中央補助地方古蹟、歷史建築，縣長邱鏡淳表示，縣定古蹟竹東曉江亭、歷史建築峨眉天主堂日前獲文化部核定補助修復及再利用計畫近二百萬元，未來將廣納當地居民意見進行文化資產硬體及軟體計畫執行。

文化局長張宜真表示，有91年歷史的「曉江亭」是竹東人提供給過路人停留休息的「茶亭」以及「輕便車站」，見證著交通器具的發展變遷，被公告為縣定古蹟；旁邊的「福德祠」，為里民信仰中心，是地方人們的集體記憶，更是重要的文化資產，「東寧橋」為一石橋，橋下有一洗衫坑。

此次文化部補助97萬6000元，計畫執行內容包括：保存古蹟與常民生活文化；以竹東曉江亭、伯公祠、洗衣坑、東寧橋為對象，調查其歷史、人文、建築之特色，並研擬未來修復之原則與方向，做為規劃設計及修復工程之參考。