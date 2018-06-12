竹東曉江亭、峨眉天主堂　獲文化部補助修復再利用

新竹縣政府文化局積極爭取中央補助地方古蹟、歷史建築，縣長邱鏡淳表示，縣定古蹟竹東曉江亭、歷史建築峨眉天主堂日前獲文化部核定補助修復及再利用計畫近二百萬元，未來將廣納當地居民意見進行文化資產硬體及軟體計畫執行。
文化局長張宜真表示，有91年歷史的「曉江亭」是竹東人提供給過路人停留休息的「茶亭」以及「輕便車站」，見證著交通器具的發展變遷，被公告為縣定古蹟；旁邊的「福德祠」，為里民信仰中心，是地方人們的集體記憶，更是重要的文化資產，「東寧橋」為一石橋，橋下有一洗衫坑。
此次文化部補助97萬6000元，計畫執行內容包括：保存古蹟與常民生活文化；以竹東曉江亭、伯公祠、洗衣坑、東寧橋為對象，調查其歷史、人文、建築之特色，並研擬未來修復之原則與方向，做為規劃設計及修復工程之參考。
▲被列為歷史建築的峨眉天主堂，獲文化部補助近百萬，將打造為地方文化館。（圖／新竹縣政府提供）
另外，歷史建築峨眉天主堂為高伯龍神父為傳教於民國52年興建，除建築具有宗教色彩外，整體亦呈現客家聚落與在地生活之關係，為大隘地區少數保存良好的天主教堂，具有指標性的意義建築；主體分前後兩棟，前棟建築為一層樓之教堂。後棟為三層樓建築，一樓為廚房，二、三樓為宿舍，另庭院空地約1000平方公尺為室外活動場所。
建築外牆為洗石子立面，門首上方為有色大理石拼貼而成的馬賽克壁畫、鏤空紋樣磚牆，而堂內前方有大型馬賽克壁畫，並有聖壇及聖體櫃藉由直式玻璃窗採光，營造肅穆宗教性效果，獲得文化部補助92萬元，將社區文化與產業經營連結在一起，推廣峨眉產業，打造成為地方文化館。
目前月眉觀光休閒產業文化協會進駐峨眉天主堂多年，經營社區文化特色產業，與峨眉在的產業結合，將在地的東方美人茶與柑橘當作食材原料，融入麵包中，如今柴燒窯烤麵包已打出知名度，地方商品的故事性與價值獲得消費者認同，目前有六位中高齡或弱勢二度就業，協助偏鄉。