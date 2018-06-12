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高雄港務警察總隊慶祝警察節頒獎表揚績優警察

記者黃守作／高雄報導2018/06/12 18:56
▲高雄港務警察總隊舉行慶祝警察節活動，會中由總隊長邱文亮(右3)頒獎表揚績優警察，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2018.06.12)
▲高雄港務警察總隊舉行慶祝警察節活動，會中由總隊長邱文亮(右3)頒獎表揚績優警察，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2018.06.12)

內政部警政署高雄港務警察總隊於今(12)日上午，在該總隊禮堂，舉行慶祝107年警察節活動，會中由總隊長邱文亮頒獎表揚績優警察，以資鼓勵。

高雄港務警察總隊慶祝107年警察節活動，是由總隊長邱文亮主持，立法委員賴瑞隆、高雄關關務長陳金標、股長張高財、台灣港務公司高雄港務分公司港務長陳榮聰、主任秘書林麗美、國安局南部安全中心站長周佳靖、高雄港務警察之友會主任委員韓碧祥，以及高雄港航各界人士與會。


▲高雄港務警察總隊總隊長邱文亮期勉員警應阻毒於境外、勤務落實、嚴正執法，以及要營造妥善安全舒適的工作環境。(圖／記者黃守作攝，2018.06.12)

高雄港務警察總隊總隊長邱文亮在致詞時期勉該總隊員警應阻毒於境外、勤務落實、嚴正執法，以及要營造妥善安全舒適的工作環境。

會中由總隊長邱文亮頒獎表揚績優警察，包括保防科科長胡金智、機動中隊中隊長陳坤祥、副中隊長吳仲棋、警員陳財龍、刑警隊小隊長謝德璋、一港口中隊副中隊長黃文志、警員呂春福、中島中隊小隊長陳維忠、巡佐何順源、陳俊利、警員李守峰、陳正坤、蘇天送、六櫃中隊中隊長洪敏洲、警員黃金能、63號碼頭中隊副中隊長張惠彬、中興中隊警員陳茂春、陳章仁、吳珮華、布袋港中隊中隊長張文芳、警員蘇永祥、大仁中隊巡佐鄭志民、保安隊警員劉寬諒、秘書室書記蔡金枝等人，以資鼓勵。    
 

關鍵字高雄警察
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