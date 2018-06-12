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時力邀討論居住正義 蘇貞昌：要辯論很好

中央社2018/06/12 21:50
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北市12日電）時代力量5名新北市議員參選人今天上午代表黨主席黃國昌轉交討論邀請函給國民黨新北市長參選人侯友宜後，今晚再將邀請函送交民進黨新北市長參選人蘇貞昌。蘇貞昌說，要辯論，很好。

民進黨及國民黨新北市長參選人蘇貞昌、侯友宜今晚先後參加新北市家具商業同業公會巧聖先師聖誕祭典大會魯班先祖聖誕千秋饗宴活動，蘇貞昌首先抵達，多名時力的市議員參選人已等候在餐廳門口並送上邀請函，蘇貞昌做以上表示。

蘇貞昌在會場上受到熱烈歡迎，他也表示，過去沒有選舉時也會出席活動，希望未來能當選並以市長的身分再來參加活動，現場也高喊「凍蒜」。隨後，蘇貞昌趕往新店及汐止主持市政說明會。

蘇貞昌前腳才走，侯友宜沒多久也到場，他表示和許多人一樣從南部北上打拚，希望獲大家支持當選市長，能幫大家做更多的事，並期許大家都能賺大錢。侯友宜逐桌握手拜票，現場也響起許多「凍蒜」聲。

時力議員參選人曾柏瑜隨後在臉書貼文表示，早上遞交新北居住正義討論邀請函給侯友宜，剛剛也遞送了討論邀請函給蘇貞昌。曾柏瑜貼文指出，但很遺憾的是，侯友宜卻回應「黃國昌要出來選再來討論」；而蘇貞昌也接下了邀請函，表示願意公開討論市政。

曾柏瑜說，這場居住正義的對談，攸關新北市未來對於整體住宅政策的願景，希望蘇貞昌、侯友宜都應正面回應市民的期待。（編輯：方沛清）1070612

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