時力邀討論居住正義 蘇貞昌：要辯論很好

（中央社記者王鴻國新北市12日電）時代力量5名新北市議員參選人今天上午代表黨主席黃國昌轉交討論邀請函給國民黨新北市長參選人侯友宜後，今晚再將邀請函送交民進黨新北市長參選人蘇貞昌。蘇貞昌說，要辯論，很好。

民進黨及國民黨新北市長參選人蘇貞昌、侯友宜今晚先後參加新北市家具商業同業公會巧聖先師聖誕祭典大會魯班先祖聖誕千秋饗宴活動，蘇貞昌首先抵達，多名時力的市議員參選人已等候在餐廳門口並送上邀請函，蘇貞昌做以上表示。

蘇貞昌在會場上受到熱烈歡迎，他也表示，過去沒有選舉時也會出席活動，希望未來能當選並以市長的身分再來參加活動，現場也高喊「凍蒜」。隨後，蘇貞昌趕往新店及汐止主持市政說明會。