影／北港鎮安宮限量端午文創品　打卡就有送

鎮安宮主委莊松裕指出，農曆五月天氣逐漸變熱，又遇梅雨季濕氣重，瘴癘之氣驟增，許多蚊蟲毒物開始活躍，民眾於端午節會在家門口掛上菖蒲或艾條及貼五毒符來驅毒保平安，並讓孩子們戴上虎仔香包，除了應景外，香包內的香粉也有驅蚊蟲配方。今年限量 2500 份鎮安宮虎仔香包與五毒符，即日起至鎮安宮打卡即可免費索取。

雲林縣定古蹟北港鎮安宮去（ 2017 ）年端午節首次發送虎仔香包，信眾索取熱烈，廟方除了照往例提供午時水供索取，志工們已如火如荼準備製作虎仔香包來因應索取。今年虎仔香包與五毒符加入文創元素，特別邀請鹿港鄭敦厚老師開稿替鎮安宮繪製專屬的虎仔香包老虎紋及五毒符稿，更加提升收藏價值。



▲鎮安宮主委莊松裕、鎮長張勝智及縣長秘書張喜富，幫忙端午香包製作。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)

鎮安宮總幹事楊俊騰表示，今年邀請鹿港鎮墨畫達人鄭敦厚，繪製鎮安宮專屬的香包老虎圖及五毒符，虎仔香包採傳統香火袋樣式，正面有老虎圖騰，背面請台南市手寫春聯名店「吉慶聯彩」老師傅張健一提寫宮名「北港三益境鎮安宮」字樣，內有鹿港榮芳堂香舖阿禮師獨家驅蟲香料與鎮安宮七王爺公符令，是香包也是香火袋；五毒符則繪有老虎威鎮五毒圖案。



▲總幹事楊俊騰邀請鹿港墨畫達人鄭敦厚繪製鎮安宮專屬香包的老虎圖騰。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)

北港鎮長張勝智歡迎民眾到北港遊玩，並到鎮安宮參拜王爺求平安，也可以拿起手機打卡，留言＂我愛縣定古蹟北港鎮安宮＂即可免費索取鎮安宮限量、極具收藏價值的虎仔香包與五毒符。



▲雲林縣定古蹟北港鎮安宮，打卡免費贈送端午限量版文創品香包及五毒符。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)