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13號「定食日」好好吃飯　這兩道菜暢銷逾十年

記者陳致宇／台北報導2018/06/13 11:49
▲業者以定食「一汁三菜」的日文諧音，將每月 13 號定為「定食日」，加 13 元即可將白飯升級，提醒大家記得要好好吃飯。（圖／大戶屋）
▲業者以定食「一汁三菜」的日文諧音，將每月 13 號定為「定食日」，加 13 元即可將白飯升級，提醒大家記得要好好吃飯。（圖／大戶屋）

日式料理在台灣發展多年，已成為不少民眾外食的選擇之一，也逐漸習慣日本人的飲食習慣及用餐方式，業者以定食「一汁三菜」的日文諧音，將每月 13 號定為「定食日」，加 13 元即可將白飯升級，同時公布熱銷逾 10 年的招牌料理，提醒大家記得要好好吃飯。


▲大戶屋公布熱銷逾 10 年的招牌料理，分別是鹽麴五花肉定食及炭烤𩸽魚定食。（圖／大戶屋）

日本連鎖品牌大戶屋來台展店已 12 年，看好台灣民眾對健康食材、營養均衡的重視，推廣「一汁三菜」日式均衡飲食哲學，副品牌長八木原毅指出，定食的型態是用一道魚或肉類主菜，加上兩道以蔬菜為主的配菜，並搭配米飯和味噌湯，一餐中就可兼顧碳水化合、蛋白質、膳食纖維。


▲加13元即可將白飯升級為蒸籠五穀飯、山芋泥飯、小魚飯、迷你沙拉四選一。（圖／大戶屋）

同時，業者公布過去 12 年暢銷商品， 350 元以下的銷售前 5 名分別是鹽麴五花肉定食、炭烤豬雞雙麴定食、炸豬里肌肉排定食、雞肉蔬菜燴黑醋醬定食、野菜豬肉鍋定食； 350 元以上則有炭烤𩸽魚定食、醬煮澎湖青斑定食、炭烤鰻魚飯蓋飯、炭烤黃金鯧定食及海陸炸物拼盤定食。凡於 13 日當天點購任一定食，加 13 元即可將白飯升級為蒸籠五穀飯、山芋泥飯、小魚飯、迷你沙拉四選一。


▲日本定食連鎖餐廳「 SACHI FUKU YA 」也在近期來台展店，首家門市於內湖 City Link 正式開幕。（圖／SACHI FUKU YA）

此外，另家日本定食連鎖餐廳「 SACHI FUKU YA 」也在近期來台展店，首家門市於內湖 City Link 正式開幕，推出經典唐揚系列、炭火烤魚系列、手打漢堡排系列與炸豬排系列定食，白飯、日本味噌湯、小菜、甜品與漬物，其中飯、湯與漬物可免費續加，價格落在 250 元至 320 元區間。

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