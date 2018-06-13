NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈最萌嘻哈團熱跳防彈曲　路人被撩暈林為洲堅持民調　抵不過反對聲浪大8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

鮮肉男星偕辣妹開房影像流出　男助理護主當煙霧彈

娛樂中心／綜合報導2018/06/13 12:32
▲大陸男星胡一天大眼濃眉外型俊俏，被粉絲封為新一代男神。（圖／翻攝胡一天微博 , 2018.06.13）
▲大陸男星胡一天大眼濃眉外型俊俏，被粉絲封為新一代男神。（圖／翻攝胡一天微博 , 2018.06.13）

去年因演出電視劇《致我們單純的小美好》爆紅的24歲大陸鮮肉男星胡一天，大眼濃眉外型俊俏，被粉絲封為新一代男神，知名度竄身的他感情世界備受關注，昨（12）日胡一天被爆出與一名長髮辣妹開房間，疑似監視影像及兩人的親密對話也流出。


▲胡一天爆紅後成為媒體寵兒。（圖／翻攝胡一天微博 , 2018.06.13）

近日有網友聲稱疑似胡一天的男子在橫店某間飯店夜會一名長髮辣妹，還在微博PO出監視器影像佐證，畫面中可見一名長髮辣妹在18點40分進了房間，21點16分時一位戴著棒球帽的男子與一位身材高挑的男子也進入該房間，後來棒球帽男先行離去，直到23點30分棒球帽男才出現把高大男帶走，從監視器時間推斷，高大男與長髮辣妹獨處超過2個小時。


▲監視器畫面中長髮辣妹先行進房。（圖／翻攝鳳凰網娛樂微博 , 2018.06.13）

網友也PO出胡一天與男助理的舊照比對，直指監視影像中的高大男就是胡一天，而棒球帽男則是他的助理，除此之外，還公布疑似兩人的親密對話截圖，雙方如情侶般互相報備行程，看得出來關係不像是一般朋友會出現的互動。


▲棒球帽男與高大男隨後也到房間門口。（圖／翻攝鳳凰網娛樂微博 , 2018.06.13）


▲胡一天與男助理的舊照。（圖／翻攝搜狐娛樂微博 , 2018.06.13）


▲疑似胡一天與辣妹的對話紀錄。（圖／翻攝鳳凰網娛樂微博 , 2018.06.13）

關鍵字鮮肉男神胡一天辣妹橫店
王瞳濕身露雪乳　穿比基尼辣秀翹臀林采緹曬懷孕寫真　F奶和孕肚比凸

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan