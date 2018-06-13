鮮肉男星偕辣妹開房影像流出　男助理護主當煙霧彈

去年因演出電視劇《致我們單純的小美好》爆紅的24歲大陸鮮肉男星胡一天，大眼濃眉外型俊俏，被粉絲封為新一代男神，知名度竄身的他感情世界備受關注，昨（12）日胡一天被爆出與一名長髮辣妹開房間，疑似監視影像及兩人的親密對話也流出。

近日有網友聲稱疑似胡一天的男子在橫店某間飯店夜會一名長髮辣妹，還在微博PO出監視器影像佐證，畫面中可見一名長髮辣妹在18點40分進了房間，21點16分時一位戴著棒球帽的男子與一位身材高挑的男子也進入該房間，後來棒球帽男先行離去，直到23點30分棒球帽男才出現把高大男帶走，從監視器時間推斷，高大男與長髮辣妹獨處超過2個小時。



▲監視器畫面中長髮辣妹先行進房。（圖／翻攝鳳凰網娛樂微博 , 2018.06.13）

網友也PO出胡一天與男助理的舊照比對，直指監視影像中的高大男就是胡一天，而棒球帽男則是他的助理，除此之外，還公布疑似兩人的親密對話截圖，雙方如情侶般互相報備行程，看得出來關係不像是一般朋友會出現的互動。



▲棒球帽男與高大男隨後也到房間門口。（圖／翻攝鳳凰網娛樂微博 , 2018.06.13）



▲胡一天與男助理的舊照。（圖／翻攝搜狐娛樂微博 , 2018.06.13）



▲疑似胡一天與辣妹的對話紀錄。（圖／翻攝鳳凰網娛樂微博 , 2018.06.13）