社區媽媽粽藝傳承　愛心溫暖雲林監獄

端午佳節將至，為讓傳統節慶之包粽技藝傳承下去，雲林監獄與雲林縣榮譽觀護人協進會合辦「粽藝媽媽情，愛心溢雲監」活動，邀請二崙、西螺及湳仔社區發展協會媽媽至雲林監獄，教導 30 歲以下收容人學習包粽技藝。該會榮譽理事長吳源昌及副理事長李元豪分別致贈活動所需之 270 斤糯米及 70 公斤豬肉，讓身陷囹圄的收容人感受到社會溫暖與佳節氣氛。
包粽活動於雲林監獄教誨堂舉行，部分收容人一大早就忙著張羅一千多人食用之粽子配料，大家分工合作，洗粽葉、爆香等，參加者抱著雀躍的心情準備大展身手。社區媽媽們迅速將粽葉交叉成漏斗狀，塞進糯米及配料後綁繩，不到 30 秒就能完成一顆顆充滿愛心的肉粽。回頭只見年輕收容人手忙腳亂將粽葉包得參差不齊、歪七扭八，粽子不是太飽就是太小。再經過社區媽媽們的耐心教導後，每位收容人都有長足進步，愛心媽媽高興的說:「呷好！呷好！(真好)」。
典獄長林憲銘表示，現代社會無論是雙薪或是單薪家庭生活都非常忙碌，應節的粽子大多買現成的，這樣一來老一輩包粽的技藝也漸漸失傳了。為讓年輕收容人將來回想起「媽媽ㄟ滋味」也能自己動手做，將長輩對子孫的愛，一代一代傳承下去。感謝雲林縣榮譽觀護人協進會安排社區愛心媽媽們教導收容人體驗包粽樂趣，並分享端午佳節幸福滋味。
▲社區媽媽至雲林監獄，教導收容人學習包粽技藝。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)