NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈被指控偷拍裙下風光　阪神山脇否認限塑再起　專家：官員不知民間疾苦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

社區媽媽粽藝傳承　愛心溫暖雲林監獄

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/13 14:10
▲雲林監獄典獄長林憲銘感謝雲林縣榮譽觀護人協進會，安排教導收容人體驗包粽樂趣。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)
▲雲林監獄典獄長林憲銘感謝雲林縣榮譽觀護人協進會，安排教導收容人體驗包粽樂趣。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)

端午佳節將至，為讓傳統節慶之包粽技藝傳承下去，雲林監獄與雲林縣榮譽觀護人協進會合辦「粽藝媽媽情，愛心溢雲監」活動，邀請二崙、西螺及湳仔社區發展協會媽媽至雲林監獄，教導 30 歲以下收容人學習包粽技藝。該會榮譽理事長吳源昌及副理事長李元豪分別致贈活動所需之 270 斤糯米及 70 公斤豬肉，讓身陷囹圄的收容人感受到社會溫暖與佳節氣氛。

包粽活動於雲林監獄教誨堂舉行，部分收容人一大早就忙著張羅一千多人食用之粽子配料，大家分工合作，洗粽葉、爆香等，參加者抱著雀躍的心情準備大展身手。社區媽媽們迅速將粽葉交叉成漏斗狀，塞進糯米及配料後綁繩，不到 30 秒就能完成一顆顆充滿愛心的肉粽。回頭只見年輕收容人手忙腳亂將粽葉包得參差不齊、歪七扭八，粽子不是太飽就是太小。再經過社區媽媽們的耐心教導後，每位收容人都有長足進步，愛心媽媽高興的說:「呷好！呷好！(真好)」。   

典獄長林憲銘表示，現代社會無論是雙薪或是單薪家庭生活都非常忙碌，應節的粽子大多買現成的，這樣一來老一輩包粽的技藝也漸漸失傳了。為讓年輕收容人將來回想起「媽媽ㄟ滋味」也能自己動手做，將長輩對子孫的愛，一代一代傳承下去。感謝雲林縣榮譽觀護人協進會安排社區愛心媽媽們教導收容人體驗包粽樂趣，並分享端午佳節幸福滋味。


▲社區媽媽至雲林監獄，教導收容人學習包粽技藝。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)

 

關鍵字雲林監獄雲林縣榮譽觀護人協進會粽子端午節包粽
林為洲堅持民調　抵不過反對聲浪大安全座談會　加強溫泉區停車場安全

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan