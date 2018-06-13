社區媽媽粽藝傳承　愛心溫暖雲林監獄

端午佳節將至，為讓傳統節慶之包粽技藝傳承下去，雲林監獄與雲林縣榮譽觀護人協進會合辦「粽藝媽媽情，愛心溢雲監」活動，邀請二崙、西螺及湳仔社區發展協會媽媽至雲林監獄，教導 30 歲以下收容人學習包粽技藝。該會榮譽理事長吳源昌及副理事長李元豪分別致贈活動所需之 270 斤糯米及 70 公斤豬肉，讓身陷囹圄的收容人感受到社會溫暖與佳節氣氛。

包粽活動於雲林監獄教誨堂舉行，部分收容人一大早就忙著張羅一千多人食用之粽子配料，大家分工合作，洗粽葉、爆香等，參加者抱著雀躍的心情準備大展身手。社區媽媽們迅速將粽葉交叉成漏斗狀，塞進糯米及配料後綁繩，不到 30 秒就能完成一顆顆充滿愛心的肉粽。回頭只見年輕收容人手忙腳亂將粽葉包得參差不齊、歪七扭八，粽子不是太飽就是太小。再經過社區媽媽們的耐心教導後，每位收容人都有長足進步，愛心媽媽高興的說:「呷好！呷好！(真好)」。